Ausztrália is bejelentette: elismeri a palesztin államot
Ausztrália elismeri a palesztin államot szeptemberben, az ENSZ Közgyűlésén – jelentette be hétfőn Anthony Albanese miniszterelnök azt követően, hogy korábban Franciaország, Nagy-Britannia és Kanada is jelezte hasonló szándékát.
„Ausztrália elismeri a palesztin államot az ENSZ Közgyűlésének szeptemberi 80. ülésén, ezzel hozzájárulva a kétállami megoldást, a gázai tűzszünet elérését és a túszok szabadon bocsátását célzó nemzetközi törekvés előmozdításához” – közölte Albanese Canberrában újságírók előtt.
Az ausztrál miniszterelnök az elismerés feltételéül szabta, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóság kötelezettséget vállaljon arra, hogy a Hamász iszlamista terrorszervezet nem vesz részt a jövőbeni állam működésében.
„A kétállami megoldás kínálja az emberiség legjobb esélyét arra, hogy megtörje az erőszak körforgását a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhezésnek”
– fűzte hozzá Albanese a sajtótájékoztatón.
A kormányfő arról is beszámolt, hogy csütörtökön Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tárgyalva leszögezte: a konfliktus rendezéséhez nem katonai, hanem politikai megoldásra van szükség.
Ausztrália a múlt héten bírálta a Gáza katonai ellenőrzéséről szóló izraeli tervet. Az ausztrál döntést a palesztin állam elismerésével kapcsolatban Albanese szerint „megerősítette”, hogy Netanjahu figyelmen kívül hagyta a nemzetközi közösség felhívásait, és a Gázával szembeni jogi és etikai kötelezettségeket is.
„A Netanjahu-kormány ellehetetleníti a kétállami megoldás esélyét az illegális telepek gyors terjeszkedésével, a palesztinok által lakott területek annektálására irányuló fenyegetésekkel és bármilyen palesztin állam nyílt elutasításával” – fogalmazott Albanese a Penny Wong külügyminiszterrel közösen kiadott közleményben.
Albanese azzal érvelt a palesztin-kérdés rendezésének esélyét latolgatva, hogy a Palesztin Nemzeti Hatóság elkötelezte magát a kormányzás reformja, a fegyverletétel és az általános választások megtartása mellett, továbbá hangsúlyozta, hogy az „lehetőséget nyújt a Hamász elszigetelésére”.
Wong közölte, hogy Ausztrália döntéséről már tájékoztatta Marco Rubio amerikai külügyminisztert.
Ausztrália döntésével követte az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada példáját.
Csak olaj a tűzre
Marco Rubio a múlt héten csalódottságának adott hangot, miután Franciaország hivatalosan is elismerte a palesztin államot.
Az amerikai külügyminiszter szerint Franciaország bejelentése, hogy elismeri a palesztin államot, az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti tárgyalások megszakadásához vezetett, és felbátorította a palesztin terrorszervezetet.
Mint mondta:
„A Hamásszal folytatott tárgyalások azon a napon szakadtak meg, amikor Macron francia elnök egyoldalúan úgy döntött, hogy elismeri a palesztin államot”
Hozzátette: „Ha én lennék a Hamász, ezek után arra a következtetésre jutnék, hogy ne kössünk tűzszünetet, hiszen jutalmat kaphatunk, amit győzelemnek nevezhetünk majd”
