Ausztrália újabb szankciókkal sújtotta Oroszországot az ukrajnai háború miatt – közölte Marise Payne ausztrál külügyminiszter csütörtökön. A canberrai kormány célzott pénzügyi szankciókat hozott 14 orosz állami vállalattal szemben, amelyek stratégiai és gazdasági jelentőségűek Moszkvának.

A legújabb lista egyebek között a Kamaz szállítmányozási vállalathoz hasonló, védelmi vonatkozású cégekre, illetve a SZEVMAS és az United Shipbuilding Corporation hajózási társaságokra terjed ki.

Emellett a Ruselectronics elektronikai vállalatot is szankciókkal sújtották, amely az orosz elektronikus alkatrészgyártás mintegy 80 százalékát adja. A büntető intézkedések az orosz vasúttársaságra is kiterjednek, amely nemcsak az egyik legnagyobb szállítmányozási vállalat a világon, hanem az ország gazdasági teljesítményéhez is döntő mértékben hozzájárul.

Payne elmondta: a lépések célja, hogy gyengítsék az orosz állami vállalatok képességét az ország gazdaságának fellendítésére.

A canberrai kormány röviddel az orosz invázió február 24-i kezdete után vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben, és az elmúlt hetekben többször kibővítette azokat. A célpontok többsége kormánytag, katonai vezető, propagandista vagy az állami dezinformációban aktívan részt vevő személy volt. Ausztrália katonai felszereléssel is segítette Ukrajna harcát az orosz megszállók ellen.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Marise Payne ausztrál külügyminiszter