Az egész világon drágulást és élelmiszerválságot okoz az ukrajnai háború

Az egész világ megérzi az orosz-ukrán háborút, az ENSZ élelmezési válságra figyelmeztet. Ukrajna és Oroszország ugyanis fontos mezőgazdasági exportőrök: a harcok miatt főleg búzából és napraforgóolajból várható hiány, ami az árakat is felfelé hajtja. Az infláció pedig már most is nagy gondot okoz, és nemcsak Európában, hanem Amerikában és Ázsiában is.

Áremelést fontolgat egy szöuli vállalkozó, aki a koreai konyha egyik alapélelmiszerét, kimcshit készíti. Az ukrajnai háború miatt jelentősen drágult a nyersanyag és a rezsi, ezért kénytelen árat emelni.

Ázsia-szerte nagy az infláció, főleg az élelmiszerárak emelkedtek. Az éttermek és az utcai ételárusok ezért nehéz választás előtt állnak: ha ők is emelnek, elveszíthetik a vásárlóikat.

Dél-Amerikában is rekordmértékben nőttek az élelmiszerárak. Peru szegénynegyedeiben az emberek egyik napról a másikra éltek, ezért most fennáll a veszély, hogy éhezni fognak. Limában ezért minden eddiginél többen vannak az ingyenkonyhákon.

Peruban az infláció negyedszázada nem volt olyan magas, mint most. A perui elnök ígéretet tett arra, hogy csökkentik az alapvető élelmiszerek forgalmi adóját, de ez egyelőre nem valósult meg.

A helyzetet csak nehezíti az ukrajnai válság, amely márciusban rekordszintű áremelkedést idézett elő világszerte.

Éhezéstől ugyan nem kell tartani, de nőnek az árak Európában is. A zágrábi piacokon is egyre nagyobbak a számok a táblákon.

A kereskedők szerint ennél is sokkal rosszabb lesz a helyzet ősszel, amikor nem érkezik majd Ukrajnából gabona a nemzetközi piacra.

„A horvát élelemszerpiac erősen kompetitív, a boltok inkább visszavesznek a saját nyereségükből, hogy megtartsák a vásárlókat, de ezt sem lehet a végtelenségig folytatni” – mondta Martin Evačić, a horvát kereskedelmi szövetség vezetője.

Ukrajna békeidőben a világgazdaság legjelentősebb mezőgazdasági exportőre volt. De már most, hat héttel a háború kitörése után is érezhető, hogy a csökkenő kivitel jelentősen megemelte az árakat.

A legnagyobb hiány búzából és napraforgó-olajból várható, ami tovább emelheti majd ezeknek a termékeknek az árát.

„Ne feledjük, hogy a búza alapélelmiszer, így az áremelkedés továbbgyűrűzik majd más termékekre. Az Egyesült Államokban persze főleg a kenyér fog drágulni, de a harmadik világban ez akár éhezéshez is vezethet” – figyelmeztetett Eran Guse, a Murray Állami Egyetem közgazdász professzora.

Szakértők szerint a legnagyobb gondot nem is az ukrán termelés kiesése okozza, hanem a szállítási kapacitások szűkülése. A mezőgazdasági termékek nagy részét ugyanis hajón szállítanák, de a kikötők egy része orosz kézen van. Ukrajna vasúton próbálja majd eljuttatni a termékeit a világpiacra, de a kapacitások korlátozottak.

Forrás: hirado.hu

Fotó: EPA/Jim Lo Scalzo