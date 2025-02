Az ET növelné Európa védelmét

Az Európai Tanács (ET) március eleji, Ukrajna további támogatásáról szóló rendkívüli értekezletén az európai védelmi képességek növelését célzó csomagot is megvitatják – jelentette be kedden Varsóban António Costa, az Európai Tanács elnöke.

A Donald Tusk lengyel kormányfővel közös sajtókonferencián Costa felidézte: az Európai Unió (EU) tanácsában betöltött lengyel soros elnökség prioritása az európai biztonság.

„Most eljött a cselekvés, a döntéshozás és az ígéretek megvalósításának ideje” – jelentette ki Costa.

Utalva arra az intézkedéscsomagra, amelyet a védelmi képességek növelése érdekében az Európai Bizottság készít elő, és amelyet – mint az ET-elnök bejelentette – a március 6-ra összehívott uniós csúcstalálkozón vitatnak meg.

Oroszország „nemcsak Ukrajna, hanem az egész Európa biztonságára jelent fenyegetést”, ezért „olyan Európát építünk, amely védekezni képes (…) és képes megvédeni a keleti határát” – fogalmazott Costa.

Megerősítette: a március eleji csúcs másik témája Ukrajna helyzetének megerősítése lesz. Az ET nyitott a jövőbeli béketárgyalásokra és a béke fenntartására – húzta alá. „Azután rész akarunk venni Ukrajna újjáépítésében és foglalkozni az ország EU-csatlakozása ügyével” – tette hozzá.

Donald Tusk a sajtókonferencián hangsúlyozta: a „feltehetőleg közeledő béketárgyalásokon Európa részvétele szükséges”. Ezt Ukrajna is elvárja, de jelenleg „sok a kérdőjel” e témában – tette hozzá.

„A nehézségektől függetlenül, Európa érdekelt az Egyesült Államokkal folytatott védelmi együttműködés erősítésében” – fogalmazott Tusk. Reményét fejezte ki, hogy „egyértelmű ténnyé” válik az európai államok „nagyobb mozgósítása” a védelmi kiadások növelése érdekében.

Bejelentette: a közös védelmi ügyekről vasárnap is tárgyalni fog az európai országok politikai vezetőinek egy csoportja, mégpedig Londonban. Elmondta: a védelmi ügyekben és az ukrán-orosz témákban az EU „nagyon szorosan” együttműködik az Egyesült Királysággal és Norvégiával.

Lengyel szempontból fontosnak nevezte a külső európai határ keleti szakaszának védelmét.

Costa tervezett budapesti tárgyalásairól Tusk elmondta: meg van győződve, hogy „ezek eredményétől függetlenül az EU valóban egységes lesz” Ukrajna ügyében, és március 6-án „megerősítik Ukrajnát az Oroszországgal szembeni védelemben, Oroszországot pedig gyengébbé teszik”.

