Az EU hidrogénbankot hoz létre

Az Európai Unió hidrogénbankot hoz létre 3 milliárd euró értékű beruházással az európai hidrogénpiac megteremtésére és a hidrogénellátást szavatolására – közölte az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban, az unió helyzetét értékelő éves beszédében szerdán.

Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén azt mondta, a fogyasztóknak érezniük kell a megújuló energiák olcsóbb árát, azért az EU kezdeményezni fogja a villamosenergia-piac mélyreható reformját is.



Közölte: az EU Ukrajna számára is biztosítani szeretné az unió egységes piacához való zökkenőmentes hozzáférést. Tájékoztatása szerint még szerdán Kijevbe utazik, hogy ennek részleteit megvitassa Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.



Ukrajnát be kell vonni az uniós roamingdíjmentes mobilhálózatba is – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

MTI