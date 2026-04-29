Az Európai Bizottság szerint a Meta nem védi eléggé a 13 év alattiakat a Facebookon és az Instagramon

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása alapján a Meta nem alkalmaz elég hatékony eszközöket annak megakadályozására, hogy 13 év alattiak használják közösségi platformjait, ami sértheti a digitális szolgáltatásokról szóló uniós szabályozást.

Noha a Meta saját felhasználási feltételei 13 évben határozzák meg a közösségi médiaplatformok biztonságos eléréséhez szükséges minimális életkort, a vállalat által a korlátozások érvényesítésére hozott intézkedések nem tűnnek hatékonynak – jegyezte meg az uniós bizottság közleményében.

Forrás: hirado.hu