Az Európai Parlament elutasította Ursula von der Leyen leváltását

Elutasította az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szemben benyújtott mindkét bizalmatlansági indítványt az Európai Parlament (EP) csütörtökön.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén előbb a Patrióták Európáért uniós parlamenti frakciója által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány ügyében, majd az Európai Baloldal által kezdeményezett bizalmatlansági indítványról szavazott.

Mindkét, az uniós bizottság elnökének távozását sürgető kezdeményezést elutasította az EP.

Az első esetben – amelynél a jobboldali Patrióták Európért frakció kezdeményezte Von der Leyen elmozdítását – 179 igen és 378 szavazat érkezett, 37 képviselő pedig tartózkodott. A második esetben – ennél az Európai Baloldal frakciója volt a kezdeményező – 133 igen és 383 nem szavazat érkezett, miközben 78-an tartózkodtak – írta az Euractiv brüsszeli híroldal.

Az Európai Baloldal mindeközben egyebek mellett azért nyújtotta be az indítványt, mert képviselőik véleménye szerint az uniós bizottság több megállapodás esetében átlépte a hatásköreit és mandátumát, valamint felrótták az Izraellel szembeni szankciók kivetésének a hiányát is.

A bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén Ursula von der Leyen mellett az Európai Bizottság teljes biztosi testülete lemondásra kényszerült volna.

Az európai intézmények történetében ez volt a második bizalmatlansági szavazás az Európai Bizottság elnökével szemben, ugyanis júliusban is szavazott már egy hasonló indítványról a parlament: akkor 175 igen és 360 vokssal, illetve 18 tartózkodással bukott el a kezdeményezés. Akkor a Pfizer-gate ügy miatt kezdeményezték a bizottság elnökének leváltását.

