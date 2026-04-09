Az iráni rezsim máris megszegte a tűzszünetet

Iráni csapás érte azt a Hormuzi-szoroson áthaladó olajvezetéket, amely Szaúd-Arábiát látja el – tudta meg a Reuters iparági forrásoktól. Ettől függetlenül más jelentések is arról tanúskodnak, hogy Irán a kedd éjjel megkötött tűzszünet ellenére is folytatta a támadásokat szerdán. A hadviselő felek egymásnak ellentmondva kommunikálnak arról, hogy lesz-e végleges megállapodás, és milyen feltételekkel. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök 50 százalékos vámokat jelentett be azokkal az országokkal szemben, amelyek fegyvereket adnak Iránnak.

Mint arról beszámoltunk, kedden éjjel az amerikai elnök azt jelentette be, hogy két hétre tűzszünetet kötnek Iránnal, amely ennek jegyében megnyitja a Hormuzi-szorost is. Donald Trump emiatt a tűzszünet miatt elhalasztotta az Irán elleni újabb csapásokat is, amelyekkel az előző napokban fenyegetőzött.

Azonban nemcsak az amerikai elnök beszélt tűszünetről, hanem az iráni rezsim is. Maszúd Peszeskján iráni elnök például szerdán maga is tűzszünetről beszélt.

Az MTI szerint az iráni elnök az X-en közzétett üzenetében kiemelte Irán a háború első napján megölt legfelsőbb vezetőjét, Ali Hameneit, hangsúlyozva, hogy az elért megállapodás „az ő mártíromságának gyümölcse”, valamint mindenki másé is, aki a harcok sújtotta területen helytállt. Mint mondta, a megállapodás az egység és a társadalmi összefogás új fejezetének nyit utat.

Irán továbbra is támad a tűzszünet ellenére, egy olajvezetékben is károkat okoztak

Szerdai jelentések szerint

Irán ugyanúgy támadja az Arab-öböl (Perzsa-öböl) többi országát, ahogy azt eddig is tették.

A Sky News szerint támadásokról érkeztek jelentések az Egyesült Arab Emírségekből és Kuvaitból is. A kuvaiti hadsereg közlése szerint légvédelmi rendszereik reggel óta folyamatosan lövik le a több hullámban érkező iráni drónokat. A hadsereg hozzátette, hogy a drónok egy része kulcsfontosságú olajlétesítményeket – erőműveket és sótlanító üzemeket – vett célba, ami jelentős infrastrukturális károkat okozott.

Az Egyesült Arab Emírségek szerint a légvédelmi rendszereik egész reggel iráni ballisztikus rakétákat, cirkálórakétákat és drónokat fogtak el. Az ország különböző részein hallani lehetett a robbanások hangját – közölte az ország védelmi minisztériuma.

Mindeközben a Reuters egy iparági forrástól megtudta, hogy

alig néhány órával a tűzszünet bejelentése után Irán megtámadta Szaúd-Arábia kelet–nyugati irányú olajvezetékét, amely az ország egyetlen kőolaj-exportútvonala a harcok kezdete óta.

A vezeték napi körülbelül 7 millió hordónyi olajat a szaúdi királyság keleti olajtermelő régiójából a vörös-tengeri Janbu kikötőjébe azután is, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A Reuters forrása szerint még nem világos, hogy mekkora károk keletkeztek a vezetékben, de az valószínű, hogy a támadás befolyásolni fogja a szállításokat, ami tovább súlyosbíthatja az energiaválságot.

Mindeközben az iráni Forradalmi Gárdája (IRGC) szerdai közleményében maga is azt állította azt, hogy rakétákkal és drónokkal több célpontot is eltaláltak a régióbeli országokban – köztük egy olyan, Janbuban található célpontot is, amelyet az amerikai vállalatok olajlétesítményének neveztek.

Egyetlen hajó sem jutott át a Hormuzi-szoroson azok közül, amelyek hetek óta várakoznak

A tűzszünet szempontjából nem mellékes az sem, hogy az a feltétel sem teljesült egyelőre, miszerint Irán megnyitná a Hormuzi-szorost. A Sky News szerint

a tűzszünet hatálybalépése óta két hajó haladt át a Hormuzi-szoroson; mindkettő iráni kikötőből indult, és az iráni ellenőrzés alatt álló vizeken keresztül vezető útvonalat követte.

Ezek a hajók eddig is áthaladhattak a szoroson. A MarineTraffic hajókövető oldal adatai szerint kedden 11, hétfőn 6, vasárnap pedig 14 átkelés történt.

Az adatokból az is látszik, hogy jelenleg több száz hajó vesztegel a régióban,

köztük 426 tartályhajó, 34 LPG-t (autógázt) szállító és 19 LNG-t (cseppfolyósított földgázt) szállító jármű.

Az amerikai haderő készenlétben marad, a hadügyminiszter állítja: elérték a célokat, „történelmi és elsöprő győzelmet” arattak

Az amerikai haderő készen áll az Irán elleni támadások folytatására, amennyiben Teherán nem tartja magát a tűzszünet feltételeihez – közölte az MTI szerint Dan Caine, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke szerdán.

A tábornok a Pentagon sajtótájékoztatóján reményét fejezte ki, hogy Irán elkötelezett a tartós béke mellett.

„Az elmúlt 38 nap jelentős bevetési műveleteinek nyomán az egyesített haderő teljesítette az elnök által kitűzött katonai célokat, és üdvözöljük a tűzszünetet”

– fogalmazott, ugyanakkor rámutatott, hogy a tűzszünet egy átmeneti szünetet takar, amelynek idején fennmarad a haderő készültsége, és amennyiben parancsot kap, ugyanazzal a sebességgel és pontossággal folytatja a bevetéseket, mint az elmúlt 38 napban, február 28-a óta tette.

Pete Hegseth hadügyminiszter a tájékoztatón azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok teljes katonai győzelmet aratott Irán felett, és hogy Teherán „könyörgött” egy tűzszünetért.

Egyben méltatta Donald Trump elnök bátorságát, és eltökéltségét abban, hogy a katonai műveletre utasítást adott, amihez egyetlen korábbi elnöknek nem volt bátorsága. A hadügyminiszter úgy értékelte, hogy a február 28-án indított katonai akció történelmi és elsöprő győzelmet hozott a harctéren, ami Irán haderejét évekre bevetésre képtelenné tette.

Az iráni rezsim ugyancsak győzelmet hirdetett, bár óvatosabban

A kormánypárti irániak az éjjel nagy számban gyűltek össze Teherán utcáin, amerikai és izraeli zászlókat égetve ünnepeltek győzelmet. Maszúd Peszeskján iráni elnök mindeközben azt állította, hogy

az Irán és az Egyesült Államok közötti tűzszünet tartalmazza a Teherán által támasztott feltételeket is.

Az iráni nemzetbiztonsági tanács pedig a Farsz állami hírügynökség által ismertetett nyilatkozatában azt írta: „Gratulálunk Irán egész népének ehhez a győzelemhez, és hangsúlyozzuk, hogy amíg a győzelem részletei véglegesen nem tisztázódnak, addig továbbra is szükség van a hatóságok részéről a kitartásra és az óvatosságra, valamint az iráni nép egységének és szolidaritásának fenntartására.”

Donald Trump eközben újabb vámokkal fenyegetőzött

Mint arról egy külön cikkben beszámoltunk, az amerikai elnök azonnali hatállyal 50 százalékos büntetővámot jelentett be az Iránnak fegyvereket szállító országokra szerdán, miközben vám- és szankciókönnyítést ígért az iráni iszlamista állam részére.

