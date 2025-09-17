Az izraeli hadsereg megkezdte Gázaváros elfoglalását

Az izraeli hadsereg bejelentette kedden, hogy előző este megkezdte a „Gideon harci szekerei 2″ fedőnevű új szárazföldi hadműveletét, amellyel a cél Gázaváros elfoglalása.

Gázai egészségügyi források szerint legkevesebb 38 palesztin vesztette életét csak a hadműveletet „előkészítő légicsapásokban” a Gázai övezetben, közülük 35-en magában Gázavárosban. Több mint 40-en megsebesültek, és több tucatnyian eltűntek.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy az éjjel ezrek menekültek dél felé a városból, de járműveikkel csak lassan tudtak haladni a zsúfoltság miatt.

A hadsereg tájékoztatása szerint két hadosztály kezdte el a hadműveletet, majd csatlakozik hozzájuk egy újabb, amelynek feladata az lesz, hogy körbe kerítse a várost.

A hadsereg a város területének már így is mintegy 40 százalékát az ellenőrzése alatt tartja, és hangsúlyozza, hogy adottak a feltételek az egész város elfoglalásához. Egyelőre nem tudják megbecsülni, mennyi ideig tarthat az új hadművelet.

A vezérkar közölte, hogy vezetője, Éjál Zamír minden fórumon figyelmeztetett a szárazföldi invázió lehetséges következményeire, miszerint az nagy emberveszteséggel járhat, és a Hamász palesztin terrorszervezet még életben lévő túszai is nagyobb veszélybe kerülnek általa. A vezérkar mindazonáltal hangsúlyozta, hogy végre fogja hajtani a politikai vezetés döntését.

A hadsereg másfél hónappal ezelőtti becslése szerint mintegy 2500 palesztin fegyveres van még a városban, de most úgy gondolják, hogy azóta a terrorszervezetek valószínűleg sok új embert toboroztak, ezért jelenlegi számuk jóval nagyobb lehet. Többségük a város alatti alagútrendszerben rejtőzhet – vélik.

„Gáza lángol, mert az izraeli hadsereg vasököllel csap le a terror infrastruktúrájára” – írta kedd reggel Jiszrael Kac védelmi miniszter az X-en. „Nem nyugszunk, amíg be nem fejezzük missziónkat„- tette hozzá.

Korábban a katonai főügyész figyelmeztette a vezérkari főnököt: a gázavárosi lakosság délre telepítése nem jogszerű, ezért arra kérte a hadsereget, hogy halasszák azt el, amíg meg nem teremtik az összes szükséges feltételt a lakosság másutt való elszállásolására, de Zamír nem vette ezt figyelembe.

Forrás: MTI