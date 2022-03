Az izraeli kormányfő egyeztetett Putyinnal, Scholzzal és Zelenszkijjel

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök szombaton Németországba utazott Olaf Scholz német kancellárral tárgyalni, miután Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszéléseket – jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli lap szombaton.

Bennett Putyinnal három órán át folytatott tárgyalása után azonnal Berlinbe repült. Szerdán Scholz Jeruzsálemben járt kancellári beiktatása utáni első hivatalos izraeli látogatásán.

Bennett és Putyin Moszkvában megbeszélte az Ukrajnában zajló háború kérdéseit, benne az izraeliek és a zsidó közösségek nehézségeit a lapnak nyilatkozó diplomáciai források szerint.

Bennett a tárgyalások tartalmáról telefonon értesítette Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aki korábban többször is személyesen közvetítésre kérte fel Oroszországgal az izraeli miniszterelnököt.

Naftali Bennettet elkísérte útjára tolmácsként Zeév Elkin építésügyi miniszter, aki Harkivban született, és testvére jelenleg is Ukrajnában él. Mind Bennett, mind Elkin vallásos zsidók, akik szombaton csakis emberélet megmentése érdekében utaznak, és végeznek munkát.

A Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerint Moszkvában az ukrajnai háború mellett megtárgyalták az iráni atomprogramról folytatott egyezkedés kérdéseit is.

Bennett elmondta, hogy Izrael ellenzi a visszatérést a 2015-ös nukleáris megállapodáshoz. Oroszország szombaton összekapcsolta az ellene bevezetett súlyos szankciókat és a bécsi nukleáris tárgyalásokat.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azzal érvelt, hogy ezek a szankciók “problémát” jelentenek országa számára, és kijelentette, hogy az Iránnal kötött megállapodásnak biztosítania kell, hogy a Moszkva és Teherán közötti kereskedelmet ne sértsék a Nyugat által Oroszországgal szemben bevezetett új szankciók.

Forrás: MTI