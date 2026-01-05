Az orosz külügyminisztérium feketelistára tett 28 kanadai állampolgárt
Huszonnyolc kanadai állampolgárt véglegesen eltiltott az Oroszországba való beutazástól hétfőn az orosz külügyminisztérium, az intézkedést válasznak nevezve az Ottawa által korábban Moszkva ellen bejelentett, orosz megítélés szerint „jogtalan” korlátozásokra.
A tárca indoklása szerint az eltiltás olyan személyeket érint, akiknek „a pro-banderista szervezetekben és struktúrákban végzett tevékenysége annak a bűnös neonáci ideológiának a terjesztésére irányul, amelyet jelenleg a kijevi rezsim hirdet„.
„Ezek a személyek, figyelmen kívül hagyva a történelmi tényeket és a Nagy Honvédő Háború eseményeinek igazságát, igyekeznek megszilárdítani Kanada kapcsolatait a legradikálisabb és legkérlelhetetlenebb nacionalista erőkkel Ukrajnában. Ezt a tendenciát erősíti, hogy Chrystia Freeland volt kanadai külügyminisztert és miniszterelnök-helyettest, Hitler egyik pribékjének, Mihajlo Homjaknak az unokáját ma kinevezték V. Zelenszkij (Volodimir Zelenszkij ukrán elnök) tanácsadójának a +Független+ (Ukrajna) gazdaságfejlesztési kérdéseiben. A kijevi klikk, tisztelegve Kanada őrült ukrán náci közössége előtt, meghozta ezt a személyi döntést, tisztára mosva a 14. +Galícia+ SS-hadosztály az SS Schutzmannschaft, a Nachtigall és más alegységek ukrán nácijai által elkövetett bűnöket” – áll a közleményben.
A moszkvai diplomáciai tárca szerint Oroszország következetesen ellenzi a szélsőségesség és az idegengyűlölet valamennyi megnyilvánulását, és továbbra is fel fog lépni állami érdekei és a történelmi igazság védelme érdekében.
Forrás: MTI