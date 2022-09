Az ukrán fegyveres erők fejlesztési tervén dolgozik az USA

Az amerikai védelmi minisztérium részletes elemzést és útitervet dolgoz ki arra, hogy miként tudja közép- és hosszú távon támogatni Ukrajna fegyveres erejét, a katonai eszközökről is szóló dokumentumot hamarosan Kijevben is bemutatják – jelentette a CNN hírtelevízió a honlapján a tárca egy magas rangú tisztségviselőjét idézve.

Az értesülés szerint az elemző munkát az Egyesült Államok egyesített vezérkari főnökségének elnöke, Mark Milley tábornok irányítja, a tervet az Ukrajnának nyújtott és ígért többmilliárdos katonai segítségre alapozzák.

A magas rangú védelmi tisztségviselő a CNN-nek elmondta, hogy a munka kezdeti szakaszában járnak: az ukrán fegyveres erők jövőjére koncentrálnak, elsősorban arra, hogy az Egyesült Államok mit kíván elérni abban a tekintetben, hogy Kijev milyen eszközökkel rendelkezzen a közép- és hosszú távon. Washington elhúzódó konfliktusra számít, és a háborút követő 5 évre is készít elemzést Ukrajna haderejét illetően – derül ki a beszámolóból.

Az értesülés szerint az amerikai katonai szakértők ukránokkal is együttműködnek a tervek kidolgozásában, és ha azokat Joe Biden elnök elfogadja, akkor az eredmény több évre szóló fegyvereladás is lehet, valamint egy hosszú távú katonai képzési program, amelyet az Egyesült Államok nyújtana Ukrajna számára.

A tisztségviselő arról is beszámolt, hogy az elemzés egy-két hónapon belül elkészül, de tartalmát a következő hónapokban folyamatosan igazítják az ukrajnai haderő előrehaladásához a hadszíntéren.

Forrás: MTI

