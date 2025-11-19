Az utcán megkéselte a szomszédját egy ukrán férfi Romániában

Egy 36 éves ukrán állampolgárt tartóztattak le a romániai Nagyváradon, a magyar határhoz közeli városban, miután az utcán késsel megsebesítette szomszédját – írja az ebihoreanul.ro.

Az eset vasárnap, november 16-án, 16:20 körül történt a Ronald Reagan utcában. A férfi szeptemberben költözött Nagyváradra, ahol tartózkodási engedélyt kapott és segédmunkásként dolgozott.

Vasárnap, alkohol fogyasztása után, szóváltásba keveredett a szomszédjával. A vita elmérgesedett, és egy ponton az ukrán férfi előrántott egy kést, majd több helyen megsebesítette a férfit: a jobb vállán, a lapockák között, valamint a combján.

Az egyik vágás a combartériát és a combvénát is érintette, ami súlyos, életveszélyes vérzést okozott. A sérültet azonnal kórházba szállították, ahol sürgősségi műtéttel sikerült megállítani a vérzést és stabilizálni az állapotát.

Hétfőn, november 17-én az ukrán férfit őrizetbe vették emberölési kísérlet miatt. Ugyanezen a napon a bíró 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el ellene.

