100 éve született B. B. King

1925. szeptember 16-án született B. B. King amerikai bluesgitáros, énekes, a műfaj egyik legnagyobb alakja, akinek hosszú pályafutása során több mint hetven lemeze jelent meg, és tizenötezernél is több fellépést vállalt öt kontinens csaknem hetven országában.

Riley B. King néven, egy Mississippi állambeli ültetvényen látta meg a napvilágot. Gyermekkora munkával telt, szabadidejében egy gospelkórusban énekelt. A második világháború alatt rövid ideig szolgált a hadseregben. Huszonegy évesen jutott el Memphisbe, ahol nagybátyja, Bukka White blueszenész vette szárnyai alá.

Első felvétele 1949-ben készült, 1985-ig 74 alkalommal szerepelt a Billboard-listán, The Thrill is Gone című száma a poplistákat is megjárta.

Hosszú pályafutása során olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint John Lee Hooker, Bonnie Raitt, Eric Clapton, Van Morrison, Elton John vagy a U2, barátja volt Elvis Presley. Karcosan mély éneke, egyedi gitárkezelése blueszenészek nemzedékeinek szolgált mintaképül.

Több mint hetven lemeze jelent meg, 15 ezernél több fellépést vállalt, 15 Grammy-díjat és 1987-ben Grammy-életműdíjat is kapott, a blues (1980) és a rock and roll (1987) halhatatlanja, több egyetem tiszteletbeli doktora volt. 1990-ben az Egyesült Államok legmagasabb művészeknek odaítélhető állami kitüntetésével (National Medal of Arts) ismerték el. 1995-ben megkapta a Kennedy Központ kitüntetését, 2000-ben a Kongresszusi Könyvtár Living Legend Medal elismerését. 2004-ben Ligeti György zeneszerzőnek és neki ítélték oda a zenei Nobel-díjként is emlegetett Polar-díjat, s két évvel később a legmagasabb amerikai polgári elismerésben, az Elnöki Szabadságérem kitüntetésben részesült.

Magyarországon 1996-ban és 1997-ben járt, majd 2009-es turnéja is érintette Budapestet.

2012-ben életművét összefoglaló, többlemezes válogatása jelent meg Ladies and Gentlemen… Mr. B. B. King címmel.

B. B. King 2015. május 14-én, 89 évesen halt meg Las Vegasban.

Kárpátalja.ma

Forrás: Kultúra.hu

Nyitókép forrása: Steven C. Pesant/jimihendrix.com