Befejeződtek az Északi Áramlat-2 gázvezetékpár első vezetékének csőfektetési munkálatai – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén tartott beszédében.

Közölte, hogy a legnagyobbrészt a tengerben lefektetett vezetékhez német oldalról is odaért a cső. “Meg kell emelni és össze kell hegeszteni őket. De maga a lefektetés befejeződött” – mondta. Bejelentette, hogy a héten befejezték és gázzal töltötték fel a vezeték orosz szakaszát Szlavjakanszkaja kompresszorállomásig, a Gazprom így felkészült az Északi Áramlat-2 feltöltésére is, amelyen mintegy tíz nap múlva már meg is kezdődhet a szállítás. Közölte, hogy a második vezeték lefektetése még folyik, de a várakozásai szerint másfél-két hónapon belül befejeződik.

Mint mondta, a Gazprom készen áll a gázszállítás megindítására, a továbbiakban minden a német félen múlik. Felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai palagáz amellett, hogy “barbár módszerrel” – hidraulikus talajréteg-repesztéssel – termelik ki, 25 százalékkal drágább az orosznál, amely szerinte “környezetbarátabb, tisztább, olcsóbb, megbízhatóbb”, mint a tengerentúli kínálat.

Emlékeztetett rá, hogy az Északi Áramlat-2 közvetlenül köti össze Oroszországot Németországgal, ezért a lehető legrövidebb útvonalon halad és a gáz tranzitjáért nem kell külön díjat fizetni.

“Úgy gondolom, hogy ezt a projektet meg kell valósítani, különösen olyan feltételek között, amikor az új amerikai kormányzat arról beszél, hogy kedvező viszonyt akar kialakítani a különleges partnereivel Európában” – hangoztatta az azt feszegető kérdésre válaszolva, hogy újabb amerikai szankciók megnehezíthetik-e a gázvezeték üzemeltetését.

“De hogyan lehet jó viszonyt kiépíteni a partnerekkel úgy, hogy közben köpnek az érdekeikre?” – tette hozzá. Kijelentette, hogy Oroszország az elkövetkező évtizedben 50 milliárd köbméterrel szándékozik megnövelni európai gázexportját. Az ukrajnai tranzit jövőjéről azt mondta, hogy van lehetőség az ottani vezeték igénybe vételére a jelenlegi tranzitszerződés lejárta után is, de ehhez szerinte “az kell, hogy Kijev akarja a normális gazdasági kapcsolatokat”.

Kifogásolta, hogy az ukrán fél folyamatosan emeli a tranzitdíjat, ami miatt csökken az útvonal vonzereje és úgy vélekedett, hogy “a monopólium rossz”, és hogy Kijev a jelenlegi 1,5 milliárd helyett akár 3-5 milliárd dollárt is kereshetne. Felidézte, hogy az ukrajnai csövön a jelenlegi évi 40 milliárd helyett csaknem 200 milliárd köbméter gáz haladt át.

Putyin szerint az Európába irányuló orosz gázexport az idén megint meghaladhatja a 200 milliárd köbmétert. Közölte: Oroszország fontolóra vette, hogy dollár helyett euróban és nemzeti devizában fogadja el az ellenértékét.

“Az Északi Áramlat-2, csakúgy, mint az Északi Áramlat-1, hozzájárul Európa energiabiztonságához és általában véve az európai fogyasztók biztonságos energiaellátásához. Szeretném hozzátenni, hogy ez a projekt rendkívül gazdaságos, és teljes mértékben megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak” – hangoztatta Putyin.

Az Északi Áramlat-2 egy 9,5 milliárd eurós projekt, amelynek keretében két új, összesen évi 55 milliárd köbméter – a már meglévő vezetékpárral azonos – szállítási kapacitású vezetékkel bővül a Balti-tenger fenekén húzódó Északi Áramlat-1. Nyomvonala az oroszországi Viborgtól a németországi Greifswaldig tart, hossza mintegy 1200 kilométer.

Pénteki beszédében Putyin egyebek mellett azt is mondta, hogy az orosz gazdaság kezd visszatérni a járvány előtti szintre. Az orosz GDP tavaly 3 százalékkal csökkent. Közölte, hogy utasította az orosz hatóságokat: készítsék elő annak feltételeit, hogy külföldi állampolgárok térítés ellenében beoltathassák magukat a COVID-19 ellen Oroszországban.

Forrás: MTI