Elnöki kegyelemért folyamodott Benjámin Netanjahu

Nemzeti érdekre hivatkozva, bűnösségének beismerése nélkül kegyelmi kérvényt nyújtott be Jichák Hercog izraeli államfőhöz Benjámin Netanjahu miniszterelnök az ellene zajló korrupciós ügyekben vasárnap. A hírről az MTI számolt be.

Hercog válaszában azt írta, hogy rendkívüli kérelemről van szó, melyet felelősséggel és komoly mérlegeléssel fog megvizsgálni.

„A kegyelem lehetővé teszi a miniszterelnök számára, hogy más ügyekkel is foglalkozzon, például az igazságszolgáltatási rendszerrel és a médiával – olyan területekkel, amelyekkel a folyamatban lévő per miatt jelenleg nem foglalkozhat”

– áll a kérvényben.

Benjámin Netanjahu kérelme nem tartalmazza a bűnösség elismerését és a felelősség vállalását, ahogy az a büntetőügyekben a kérelmeknél szokás. Emellett a kormányfő nem jelzett olyan szándékot sem, hogy visszavonulna a politikai élettől a kegyelmi eljárás részeként. Sőt, azt írta, hogy a per lezárása azért is fontos, hogy „a miniszterelnök minden energiáját, idejét és képességét egyetlen feladatra, Izrael megerősítésére összpontosíthassa”.

A miniszterelnök a kérelme szerint „úgy vélte, és továbbra is úgy véli, hogy személyes érdeke a per teljes lefolytatása, abban a meggyőződésben, hogy az végül teljes felmentéssel zárul. Ugyanakkor kész – ebben az esetben is – a közérdeket saját ügyei elé helyezni.”

Mindezt „az egyszeri és megismételhetetlen lehetőségek” miatt, amelyek jelenleg „az asztalon vannak”, valamint a társadalmi egység helyreállításának szükségessége miatt. „A biztonsági helyzet és a nemzeti érdek megköveteli, hogy kegyelmi kérelmet nyújtson be” – közölte az izraeli kormányfő a kegyelmi kérelem elküldése után közzétett videójában.

Netanjahu azzal is indokolta az elnöknek átadott kérését, hogy Hercognak „jelentős súlyt kell tulajdonítania a miniszterelnök óriási hozzájárulásához Izraelhez és polgáraihoz”. Kiemelte egyebek között katonai szolgálatát, testvére, Joni Netanjahu halálát katonai szolgálata során, valamint saját hosszú közéleti és diplomáciai pályafutását.

A koalíciós pártok képviselői támogatásukat fejezték ki a kegyelmi kérelemmel kapcsolatban, mert szerintük ez egy olyan lépés, amely Izrael állam javát szolgálja.

„Nem lehet kegyelmet adni Netanjahunak bűnösségének beismerése, megbánásának kifejezése és a politikai élettől való azonnali visszavonulása nélkül” – közölte ezzel szemben Jaír Lapíd, a parlamenti ellenzék és a centrista Van jövő párt elnöke.

„Ne köpje szembe Izrael demokratikus közvéleményét, a kegyelmet csak felelősségvállalás és megbánás után mérlegelik” – szólította fel az államfőt Jaír Golán, a szociáldemokrata Demokraták párt elnöke.

„Az izraeli társadalom megosztottságának fő okozója nem hivatkozhat erre ürügyként annak érdekében, hogy megússza a folyamatban lévő büntetőeljárást” – nyilatkozott Gadi Eisenkot, a Jasar (Egyenesen, Tisztességesen) nevű centrista párt elnöke.

„Minden a felelősség és a büntetés elől való menekülésért történik. Minden a hatalmon maradásért” – írta Einav Cangaoker, a Hamász palesztin terrorszervezet fogságából több mint két év után hazatért Matán Cangaoker édesanyja, Izrael jelenleg egyik legismertebb közéleti szereplője vasárnap.

Forrás: MTI

