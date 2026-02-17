Cseh miniszter: nem tudja nélkülözni a csehországi munkaerőpiac az ukrán menekülteket

Nem tudja nélkülözni a csehországi munkaerőpiac az ukrajnai menekülteket, főként az építőiparban, a nyugdíjasokat érintő szociális szolgáltatásokban és az egészségügyben – mondta Ales Juchelka munkaügyi miniszter hétfőn Prágában újságíróknak.

Csehországban bizonyos szakmákban, pozíciókban nincs elég munkaerő. A kormány ezért igyekezni fog, hogy növelje a külföldi munkások számát és a részmunkaidős foglalkozást – tette hozzá a miniszter.

Kifejtette: a cseh kormány által kidolgozott gazdasági stratégia azzal számol, hogy egyszerűsítik a külföldi munkavállalók befogadását. A dokumentum szerint a jelenleg Csehországban élő mintegy 390 ezer ukrajnai menekültből 210 ezer dolgozik. A munkaügyi hivatal kimutatása szerint 2025 végén hivatalosan 816 ezer külföldi dolgozott Csehországban. A különféle vállalkozók száma pedig meghaladja a százezret.

„Már néhány éve látjuk, és ez így volt az Ukrajna elleni orosz agresszió előtt is, hogy az építőiparban, a nyugdíjasotthonokban, az egészségügyben Csehország nem tudja nélkülözni az ukrán munkavállalókat„

– szögezte le Ales Juchelka, aki az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom képviselője az Andrej Babis vezette kabinetben.

A Karel Havlícek, gazdasági miniszter vezetése alatt elkészült és a kormány által már elfogadott gazdasági stratégiáben megállapították, hogy „a cseh gazdasági növekedés legnagyobb akadálya a munkaerőhiány„. Elemzések azt mutatják, hogy Csehországban átlagban hat hónapig tart, azaz háromszor olyan hosszú időbe kerül egy külföldi munkavállaló alkalmazásba vétele, mint például Németországban vagy Hollandiában. Nehezebben találnak munkát a gyermekeket nevelő anyák, illetve a nyugdíj előtt állók. Az anyák javadalmazása pedig alacsonyabb, mint amennyit a gyermeknevelés címén segélyként kapnak.

Az új gazdasági stratégia konkrét kritériumokat határoz meg, amelyeknek köszönhetően a külföldiek ügyintézése felgyorsulhat. A magasan képzett szakemberek egy hónap, míg a többiek két hónap alatt munkához juthatnának Csehországban

– jegyezte meg Ales Juchelka. Az ügyintézés csökkenését, illetve gyorsítását szerinte az állami digitalizáció segítené elő.

A Petr Fiala vezette előző kormány csökkentette a munkaadók adóterheit, ha rövidített munkaidőben gyerekeket nevelő szülőket vagy 55 évesnél idősebbeket alkalmaznak. Az intézkedésnek köszönhetően több tízezren vállaltak munkát. Ezt a folyamatot az új kormány is támogatja, másfelől az állam növelni kívánja az átképzési lehetőségeket is azokban a régiókban, amelyekben munkahelyek megszűnése várható.

Tomio Okamura, a képviselőház és a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párt elnöke a CTK hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette, hogy mozgalma ellenzi a külföldiek csehországi munkavállalását, de elismerte, hogy bizonyos szakmákban szükség van rájuk. A politikus szerint az új gazdasági stratégia semmiféle számokat nem tartalmaz arra nézve, hogy hány külföldi munkavállalót kellene alkalmazni Csehországban.

Forrás: MTI