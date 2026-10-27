Prágában leleplezték a cseh–szlovák barátság szobrát

A cseh–szlovák barátságot jelképező szobrot lepleztek le kedd délután Prágában a cseh kormányhivatal, közismert nevén a Straka-akadémia kertjében abból az alkalomból, hogy október 28-án lesz Csehszlovákia megalakulásának 108. évfordulója.

A két kormányfő, a cseh Andrej Babis és a szlovák Robert Fico a Köztünk (Medzi nami) című szobor leleplezése előtt elmondott rövid beszédében egyaránt méltatta a cseh–szlovák kapcsolatok múltját és jelenét, és hangsúlyozta, hogy a két ország mindig számíthat egymásra.

A márvány talapzaton álló bronzszobor Csehország és Szlovákia térképét ábrázolja, amint középen – mint két ember – kezet nyújt egymásnak.

Az 1918-ban megalakult Csehszlovákia 1992. december 31-én szűnt meg, majd 1993. január 1-jén létrejött az önálló cseh, illetve szlovák állam. A két ország kormánya november 10-én Szlovákiában közös ülést tart.

A szobrot Vladimír Durbák szlovák szobrászművész készítette, a költségeket a Penta cseh–szlovák pénzügyi-befektetői csoport állta.

Andrej Babis kormánya januári megalakulása óta elődjétől eltérően szoros kapcsolatokat ápol Szlovákiával. A Petr Fiala által vezetett korábbi cseh kabinet két éve – Prága és Pozsony néhány fontos témában eltérő külpolitikai álláspontjára hivatkozva – megszakította a közös cseh–szlovák kormányközi konzultációkat. Babis hárompárti koalíciós kormánya ezt a hagyományt felújította.

Csehszlovákia megalakulásának dátuma, október 28. Csehországban hagyományosan fontos államünnep, munkaszüneti nap, Szlovákiában csak néhány éve számít jelentős ünnepnek, de nem munkaszüneti nap.

Forrás: MTI

Nyitókép: Barbara Vizváryová / TASR

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