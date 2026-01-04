Holtan találtak egy kárpátaljai férfit Csehországban

Holtan találták meg azt a 42 éves, kárpátaljai származású férfit, aki 2025 decemberének végén tűnt el Csehország területén. A férfi holttestére egy csatornában bukkantak rá.

A cseh rendőrség tájékoztatása szerint az elhunyt Vaszil Popadinec volt. A férfi 2025. december 24-én éjszaka, egy családi vita után hagyta el az otthonát, és ezt követően nem tért vissza. Információk szerint könnyű öltözetben – pólóban, melegítőnadrágban és szobapapucsban – indult el, miközben a levegő hőmérséklete alacsony volt, és alkoholt is fogyasztott.

Eltűnésének reggelén egyik hozzátartozója értesítette a rendőrséget, akik azonnal megkezdték a keresést. A kutatás több mint egy héten át tartott, és a rendvédelmi szervek mellett speciális egységek, valamint helyi lakosok is részt vettek benne.

A cseh rendőrség szóvivője, Michaela Richterová elmondta, hogy december 31-én a Slapy búváregység tagjai egy csatorna átvizsgálása során találták meg a férfi holttestét.

A hatóságok a testet igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra szállították. A halál pontos okát és a tragédia körülményeit jelenleg is vizsgálják.

Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com