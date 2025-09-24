A prágai bíróság közmunkát szabott ki egy férfira az orosz agresszió támogatásáért

Száz óra közmunka elvégzésére ítélte a prágai városi bíróság azt a cseh férfit, aki közösségi hálózatokon üdvözölte az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűncselekményeket. A prágai bíróság szerint a férfi a népirtást támogató bűncselekményt követett el. A bíróság ítélete jogerős – közölte Ales Cimbala, a prágai államügyészség szóvivője szerdán Prágában.

Az 1975-ben született férfi „nagyszerű hírek„, illetve „Ezek aztán nagyszerű hírek. Érzitek ezt a kellemes bizsergést?” szavakkal kommentálta áprilisban a közszolgálati Cseh Televízió Facebook-oldalán megjelent híreket, amelyek az orosz támadások következtében meghalt ukránokról, köztük gyerekekről tudósítottak.

Az elítélt a bíróság döntését nem fellebbezte meg, így az jogerőre emelkedett

– mutatott rá az államügyészségi szóvivő.

A hatályos törvények szerint Csehországban tilos a náci, kommunista, az emberiségellenes és háborús bűncselekmények tagadása, megkérdőjelezése vagy támogatása nyilvános fórumokon. Az elkövetőt a bíróság akár három év szabadságvesztéssel is büntetheti.

Forrás: MTI