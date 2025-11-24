Csökkent a világ acéltermelése októberben

Októberben a világ acéltermelése 143,3 millió tonna volt, 5,9 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál a nemzetközi acélipari szövetség, a World Steel Association (WSA) honlapján közzétett jelentés szerint.

Kína, a világ legnagyobb acéltermelője, 72 millió tonna acélt állított elő, ami 12,1 százalékos csökkenés tavaly októberhez képest.

A rangsorban második India termelése 5,9 százalékkal, 13,6 millió tonnára emelkedett, a harmadik helyen álló Egyesült Államoké pedig 9,4 százalékkal, 7 millió tonnára nőtt.

A WSA jelentése szerint Oroszország októberi acéltermelése 6,2 százalékkal, 5,3 millió tonnára mérséklődött.

Ázsia és Óceánia (Ausztrália, Kína, India, Japán, Mongólia, Új-Zéland, Pakisztán, Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld és Vietnam) 102,4 millió tonna acélt termelt a múlt hónapban, ami 8,2 százalékos csökkenés.

Az Európai Unió októberi acéltermelése éves összevetésben 3,5 százalékkal, 10,8 millió tonnára esett.

Az észak-amerikai országok (Kanada, Kuba, El Salvador, Guatemala, Mexikó, Egyesült Államok) termelése 4,7 százalékkal, 9,1 millió tonnára emelkedett.

A dél-amerikai országok (Argentína, Brazília, Chile, Kolumbia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay és Venezuela) acéltermelése 1,1 százalékkal, 3,7 millió tonnára mérséklődött.

Oroszország és más FÁK-országok (Fehéroroszország és Kazahsztán), továbbá Ukrajna acéltermelése 6,4 millió tonna volt októberben, ami 5,1 százalékos csökkenést jelent tavaly októberrel összevetve.

A közel-keleti országok (Bahrein, Irán, Irak, Jordánia, Kuvait, Omán, Katar, Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emírségek és Jemen) 5,4 millió tonna acélt termeltek a múlt hónapban, ami 9,2 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

A világ acéltermelése az idei első tíz hónapban 1,52 milliárd tonna volt, 2,1 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A világ acéltermelése tavaly 1,839 milliárd tonnát tett ki, 0,9 százalékkal maradt el a 2023. évitől.

A WSA 70 ország acéltermelőit fogja össze, tagjai a világ acéltermelésének mintegy 85 százalékát adják.

Forrás: MTI