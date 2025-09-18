Csökkent Csehország lakossága az első félévben

Mintegy 27 ezerrel 10,86 millióra csökkent Csehország lakosságának létszáma az idei első félévben – közölte a Cseh Statisztikai Hivatal (CSÚ).

A CSÚ honlapján megjelent közlemény szerint az év első felében többen haltak meg, mint ahányan születtek. Hosszabb idő után ezúttal többen hagyták el Csehországot, mint ahányan bevándoroltak. 2024 első felével összehasonlítva kevesebb gyermek született és alacsonyabb volt a házasságok száma, a válásoké gyakorlatilag nem módosult.

„Az első félévben 57 700 cseh állampolgár halt meg, kétezerrel, azaz négy százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában” – idézték a közleményben Michaela Nemeckovát, a statisztikai hivatal demográfiai szakértőjét.

Negyedik éve folytatódott a születések számának csökkenése. Az idei első hat hónapban 37 400 gyermek született, 4900-zal, azaz 12 százalékkal kevesebb, mint 2024 első felében. A születések és az elhalálozások közti különbség következtében 20 300-zal csökkent az ország lakosságának a száma.

Külföldre 56 400-an távoztak. Ezek többségét azok az ukránok képezték, akiknek lejárt a csehországi tartózkodási engedélye – áll a közleményben. A bevándorlók száma 49 600 volt, 9600-zal kevesebb a 2024-es január-júniusi adatnál.

Harmadik éve csökken a házasságok száma is. Az év első hat hónapjában mintegy 17 300 házasságot kötöttek, kilenc százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi év első felében.

A válások száma gyakorlatilag nem változott tavaly óta, az első félévben idén is 10 400 volt. Leggyakrabban a hat éve együtt élők váltak el, döntően 45 és 49 év közöttiek – derül ki a friss statisztikából.

Forrás: MTI