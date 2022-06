Ma kezdődik az EU-tagállamok vezetőinek kétnapos csúcstalálkozója Brüsszelben. Az állam- és kormányfők tanácskozásán minden bizonnyal napirendre kerül a háborús helyzet, Ukrajna, Grúzia és Moldova tagjelölti státusza és a globális minimumadó kérdése is.

Csütörtökön és pénteken tartanak csúcstalálkozót az Európai Unió állam- és kormányfői. A tárgyalásokon várhatóan szóba kerül az orosz–ukrán háború, több ország tagjelölti státusza, továbbá a szankciós politika és a globális minimumadó bevezetésének kérdése is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a csúcstalálkozó kapcsán – ahol országa tagjelölti státusza is téme lesz – arra szólította fel az uniós vezetőket, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat az Oroszországgal szembeni újabb, hetedik szankciós csomagról.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón a szankciók kapcsán elmondta, hogy az ország csak olyan döntéseket, szankciókat támogat, amelyek nem fájnak jobban Magyarországnak és Európának, mint annak, akit szankcionálni akarnak.

Kijelentette: az eddigi brüsszeli döntések hozzájárultak ahhoz, hogy az infláció ilyen rekordmagas legyen, a gázembargó bevezetése esetén pedig Európa egészének ellátása kerülne veszélybe, ezt nem csak a magyar, hanem az egész európai gazdaság megszenvedné.

A magyar kormány továbbra is arra hív fel mindenkit, hogy térjen vissza a versailles-i konszenzushoz, ami azt jelentette, hogy Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni agresszió miatt kivetett szankciók az energetika területét nem érintik – mondta.

A csúcstalálkozót előkészítő videókonferencián hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök egyetértett azzal az uniós javaslattal, hogy Ukrajnának és Moldovának adják meg az EU-tagjelölti státuszt. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarországnak – több másik tagállammal együtt – az az álláspontja, hogy Georgia és Bosznia esetében is biztosítani kell a tagjelöltséget, mégpedig egy ütemben.

A magyar kormányfő kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is beszélt telefonon, aki megköszönte Orbán Viktornak Magyarország segítségét a menekültek befogadásában. Orbán Viktor a tárgyalás során hangsúlyozta: Magyarország támogatja, hogy Ukrajna megkapja az EU-tagjelölti státuszt, és az e heti európai uniós csúcstalálkozón Brüsszelben ezt az álláspontot fogja képviselni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország immár közel 800 ezer ukrajnai menekültet fogadott be, és készen áll a további energiaügyi együttműködésre, az ukrán gabona vasúti fuvarozására, valamint még több ukrán diák fogadására is.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek