Előrehozott parlamenti választást tart Dánia

Március 24-én parlamenti választást tart Dánia. Mette Frederiksen miniszterelnök abban bízik, hogy a Grönland körüli határozott állásfoglalása erősíti pártja támogatottságát. Azonban eközben a választók egy része továbbra is a megélhetési költségek és jóléti problémák miatt aggódik.

Dánia miniszterelnöke csütörtökön jelentette be a választás időpontját – írja a Reuters. Frederiksen az elmúlt hónapokban az európai vezetőket mozgósította az Egyesült Államok részéről felmerült grönlandi annektálási szándékkal szemben Az ezzel kapcsolatos határozott fellépése népszerűségét is növelte.

A kormányfő szerint „ez sorsdöntő választás lesz, mert a következő négy évben a dánoknak és az európaiaknak saját lábukra kell állniuk”.

Hangsúlyozta: újra kell definiálni Dánia kapcsolatát az Egyesült Államokkal. Továbbá növelni kell a védelmi kiadásokat a kontinens békéjének biztosítása érdekében.

A választás arra is fényt vet, mennyire jutalmazzák a választók Frederiksen nemzetközi szerepvállalását és a dán szuverenitás védelmét, vagy inkább a belpolitikai elégedetlenség – a megélhetési költségek, a jóléti szolgáltatások hiányosságai és az egyenlőtlenség – döntenek. A jelenlegi, pártokon átívelő koalíció – a Szociáldemokraták, a Liberális Párt és a Mérsékeltek – támogatottsága a felmérések szerint törékeny, miközben a pártok ismét a hagyományos bal–jobb törésvonal mentén pozicionálják magukat.

Frederiksen a grönlandi ügy mellett a koronavírus-járvány és az Ukrajna melletti európai támogatás kezelésével is növelte nemzetközi láthatóságát.

A választás így nemcsak a belpolitikai irányvonalról, hanem Dánia külpolitikai pozíciójáról és a kontinens biztonságpolitikájáról is dönthet. A kampány során várhatóan hangsúlyos szerepet kapnak a szigorú bevándorlási intézkedések és a jóléti kérdések, amelyek a választók napi életét leginkább befolyásolják.

