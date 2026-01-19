Ukrajnáról is tárgyaltak az EU és az USA képviselői Davosban

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Világgazdasági Fórum keretében az orosz–ukrán háború lezárását előmozdító béketörekvések összehangolásáról, transzatlanti biztonsági kérdésekről, valamint az EU és az USA közötti kereskedelemről és beruházásokról tárgyalt az amerikai kongresszus küldöttségével.

Erről az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében számolt be.

„Davosban találkoztam az Egyesült Államok Kongresszusának kétpárti küldöttségével. Megvitattuk közös erőfeszítéseinket az ukrajnai igazságos és tartós béke elérésére. Ez a folyamat az EU és az USA szoros együttműködésének eredménye, és a biztonsági garanciáktól a jóléthez vezető útig kell hogy íveljen”

– írta von der Leyen.

Az EB elnöke Grönland és a Dán Királyság szuverenitásának tiszteletben tartását is kérte tárgyalópartnereitől.

„Ez a kérdés kiemelkedő fontosságú transzatlanti kapcsolataink szempontjából”

– hangsúlyozta.

Mint írja, az Európai Unió továbbra is készen áll arra, hogy szorosan együttműködjön az Egyesült Államokkal, a NATO-val és Dániával a közös biztonsági érdekek mentén.

„A transzatlanti kereskedelemről és beruházásokról is szó esett. Ezek fontos előnyöket jelentenek mind az EU, mind az USA gazdasága számára. A vámok ellentétesek ezekkel a közös érdekekkel”

– tette hozzá az EB elnöke.

Kárpátalja.ma

Forrás: interfax.com

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan