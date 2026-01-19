Ukrajnáról is tárgyaltak az EU és az USA képviselői Davosban
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Világgazdasági Fórum keretében az orosz–ukrán háború lezárását előmozdító béketörekvések összehangolásáról, transzatlanti biztonsági kérdésekről, valamint az EU és az USA közötti kereskedelemről és beruházásokról tárgyalt az amerikai kongresszus küldöttségével.
Erről az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében számolt be.
„Davosban találkoztam az Egyesült Államok Kongresszusának kétpárti küldöttségével. Megvitattuk közös erőfeszítéseinket az ukrajnai igazságos és tartós béke elérésére. Ez a folyamat az EU és az USA szoros együttműködésének eredménye, és a biztonsági garanciáktól a jóléthez vezető útig kell hogy íveljen”
– írta von der Leyen.
Az EB elnöke Grönland és a Dán Királyság szuverenitásának tiszteletben tartását is kérte tárgyalópartnereitől.
„Ez a kérdés kiemelkedő fontosságú transzatlanti kapcsolataink szempontjából”
– hangsúlyozta.
Mint írja, az Európai Unió továbbra is készen áll arra, hogy szorosan együttműködjön az Egyesült Államokkal, a NATO-val és Dániával a közös biztonsági érdekek mentén.
„A transzatlanti kereskedelemről és beruházásokról is szó esett. Ezek fontos előnyöket jelentenek mind az EU, mind az USA gazdasága számára. A vámok ellentétesek ezekkel a közös érdekekkel”
– tette hozzá az EB elnöke.
Forrás: interfax.com
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan