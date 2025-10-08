Díjjal fogja elismerni az Instagram a tehetséges alkotókat

Az Instagram bejelentette, hogy létrehozzák az úgynevezett Instagram Rings (vagyis Instagram Gyűrű) díjat, amelynek keretében 25 alkotó kap majd egy valódi aranygyűrűt és egy hozzá illő jelvényt a profiljához. Azt viszont nem közölték egyértelműen, hogy ez egyszeri alkalom lesz-e, vagy évről évre átadják majd, és pénzjutalom sem járt a díj mellé.

A nyerteseket egy zsűri választja majd ki, amelynek tagjai között van mások mellett Adam Mosseri, az Instagram vezérigazgatója, Spike Lee filmrendező, Marc Jacobs divattervező és Marques Brownlee youtuber – írta a CNBC.

bejelentés szerint a díjazottak egy fizikai aranygyűrűt kapnak majd, valamint a profilképük is egy aranygyűrűvel lesz körbevéve.

A nyertesek emellett megváltoztathatják profiljuk háttérszínét és testreszabhatják a „like” gombot is. Az aranygyűrűt (amelynek egy példánya alább is látható) Grace Wales Bonner divattervezővel együtt tervezték meg „Reméljük, hogy a Rings még több kreativitásra inspirál, és emlékeztet minket arra, hogy merjünk kockáztatni a kreativitás terén” – írták a közleményben.

Egyesek szerint ez csak olcsó kompenzáció

Ugyanakkor a CNBC azt is megjegyezte:

az új díjat most azután indítják el, hogy a Meta 2023-ban kivezette  a Reels Play nevű bónuszprogramot az Instagramról és a Facebookról, amely sok alkotó számára fontos bevételi forrást jelentett.

Ráadásul egy felmérés szerint a tartalomkészítők 2024-ben drámai, 52 százalékos visszaesést tapasztaltak az egyes márkákkal közvetlenül kötött reklámmegállapodások terén, vagyis egy másik jelentős bevételi forrása is csökkent sokuknak.  Mindeközben a rivális YouTube és a TikTok is saját bevételmegosztási programokkal rendelkezik a tartalomkészítők számára: az előbbi vállalat például saját bejelentés szerint az elmúlt négy évben több mint 100 milliárd dollárt (jelenlegi árfolyamon átszámítva kb. 337 00 milliárd forintot) fizetett ki a tartalomkészítőknek.

Ennek fényében az Instagram új aranygyűrűi inkább szimbolikus gesztusnak tűnnek, mintsem közvetlen pénzügyi támogatásnak a tartalomkészítők jelenleg leszállóágban lévő gazdaságában. „Inkább egyfajta különleges láthatóságról és ösztönzésről van szó, hogy az emberek egy igazán menő, magasabb szintű elismerésért dolgozzanak” – mondta a zsűritag Marques Brownlee a CNBC-nek. Hozzátette: személy szerint azokat az alkotókat jelölte a díjra, akiknek munkája a legnagyobb erőfeszítést és kockázatvállalást mutatta, nem pedig egyszerűen azokat, akiknek a legtöbb követőjük volt.

Mindemellett a közlemény alapján úgy fest, hogy ez összesen fogja 25 személy megkapni a gyűrűt, tehát nem évről évre ismétlődő díjazásról lesz szó. Ugyanakkor a Hollywood Reporter szerint az Instagram azt reméli, hogy később más, hasonló díjakat is létrehozhatnak még.

