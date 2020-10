Donald Trump és felesége is elkapta a koronavírust

Donald Trump egyik közeli tanácsadójának, Hope Hicksnek pozitív lett a koronavírustesztje, ezért az amerikai elnök és felesége karanténba vonult. Magyar idő szerint péntek reggel az amerikai elnök Twitteren közölte, hogy koronavírustesztje pozitív lett.

Sean Conley, a Fehér Ház orvosa közleményben megerősítette a hírt.

„Az elnök és a first lady mindketten jól vannak és felépülésük idején a Fehér Házban maradnak” – írta Conley.

Az amerikai elnök korábban Twitteren közölte, hogy a Fehér Ház kommunikációs igazgatójaként dolgozó Hope Hick tesztje pozitív lett.

Hicks együtt utazott Trumppal az elnöki különgépen a keddi elnökjelölti vitára Clevelandbe, majd szerdán egy kampánygyűlésre Minnesotába. Sajtóhírek szerint egyikük sem hordottt maszkot. Hicks tünetei szerdán jelentkeztek.

„Hope Hicksnek, aki megállás nélkül és nagyon keményen dolgozott, pozitív lett a vírustesztje. Borzalmas! A first ladyvel várjuk teszteredményeinket. Addig is megkezdjük a karanténfolyamatot!” – írta Trump pénteken, majd később a teszteredményeiről is beszámolt.

„Este pozitív lett a tesztünk a first ladyvel. Azonnal megkezdjük a karanténfolyamatot. Együtt túljutunk ezen!” – fogalmazott az amerikai elnök a közösségi oldalon közzétett bejegyzésében.

Sem a Fehér Ház közleményéből, sem Trump posztjából nem derült ki, hogy mutatott-e tüneteket.

Az AP beszámolója szerint számos kérdés vár tisztázásra. Májusban két fehér házi munkatársnál mutaták ki a víurs, ezután tértek át a napi tesztelésre. Így mindenki, aki kapcsolatba kerül az elnökkel teszteli.

Az amerikai sajtó szerint életkora miatt Trump a különösen veszélyeztetett kategóriába esik. A 74 éves Trump rendszeres orvosi vizsgálatokon esik át, a legutóbbira júniusban került sor. Itt mindent rendben találtak, de a CNN beszámolója szerint orvosai koleszertin-csökkentő gyógyszereket javasoltak az elnöknek. A hivatalos adatok szerint 110kg, ami szintén egy rizikófaktornak számít.

Alig több mint egy hónapal az elnökválasztás előtt Donald Trump betegsége számos kérdést felvet és áírhatja az egész kampányt.Kérdéses, hogy megtartják-e az október 15-re tervezett második elnökjelölti vitát.

Trump pozitív tesztje után családtagjait is tesztelni kell. A szerdai kampányülésre az elnöki gépen ült még fia Erik Trump, veje Lara Trump valamint két lánya, Ivanka és Lara. Vele volt veje Jared Kushner, Ivanka Trump férje. Mike Pence alelnöktől is minden bizonnyal tesztet kell venni.

Forrás:MTI