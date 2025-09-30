Húszpontos béketervvel állt elő Donald Trump

A Gázai övezet „terrormentességét”, a békét vállaló Hamász-tagoknak amnesztiát, fogolycserét, minden harc leállítását és a túszok elengedését, illetve kiadását is tartalmazza Donald Trump amerikai elnök béketerve, amelyet a Fehér Ház hétfőn hozott nyilvánosságra, és amelyet Izrael az elfogadásáról biztosított – írja az MTI.

Az elnöki hivatal Donald Trump és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök washingtoni megbeszélése közben adta ki a 20 pontos amerikai tervezetet.

Donald Trump elnök a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy az elképzelés nemcsak a gázai konfliktus megoldását célozza, hanem a béke megteremtését a teljes Közel-Keleten. Egyben elismerését hangoztatta arab, illetve muszlim országok, valamint európai vezetők felé, akik részt vettek a béketervet érintő konzultációkban.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy amennyiben a béketervet a Hamász elutasítja, akkor Izrael az Egyesült Államok teljes támogatását élvezi a további lépéseihez.

Donald Trump hozzátette, hogy az izraeli kormányfővel a gázai háború rendezése mellett szót váltottak Iránról, az Ábrahám Egyezmények kiterjesztéséről, valamint a kereskedelemről.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Izrael elfogadja az amerikai tervezetet, amelyet „kritikusan fontos” lépésnek nevezett a gázai háború lezárása felé, valamint a szélesebb közel-keleti béke érdekében.

Az amerikai béketerv elemei közül kiemelte a Gázai övezet demilitarizációját. Ha a Hamász elutasítja a tervet, akkor Izrael „be fogja fejezni a munkát” – hangoztatta Benjamin Netanjahu, és hozzátette, hogy a Hamász megszüntetését el fogja érni, és ezzel az Izraelt érő fenyegetést számolja fel.

Az amerikai elnök 20 pontos békeelképzelése alapján Gáza „terrormentes” övezetté válna, amely nem jelent fenyegetést a szomszédaira.

Amennyiben a békejavaslatot mindkét fél elfogadja, akkor az izraeli erők – a túszok szabadon engedése érdekében – visszavonulnak, a frontvonalakat befagyasztják, miközben az izraeli hadsereg minden katonai akciót felfüggeszt.

Az amerikai javaslat értelmében, amint a Hamász minden túszt átad, Izrael 250 életfogytig tartó börtönre ítélt palesztin rabot elenged, valamint 1700 olyan palesztin foglyot, akit 2023 október 7-e után vettek őrizetbe az izraeli hatóságok.

A Hamász azon tagjai, akik kötelezettséget vállalnak a palesztin-izraeli békés együttélés támogatására, és beszolgáltatják fegyvereiket, amnesztiában részesülnek, és kívánságukra szabadon távozhatnak a Gázai övezetből – olvasható a dokumentumban.

A Donald Trump által bejelentett béketerv szerint – annak életbe lépését követően – nagy mennyiségű segélyszállítmány indul el a palesztin területre.

Gáza politikai kormányzásának kialakítása érdekében a terület felett egy átmeneti technokrata testület venné át az irányítást, a politikától független palesztin tagokkal, valamint egy nemzetközi bizottság, „Béketestület” (Board of Peace) felügyeletével – áll a tervezetben, amelyben azt is hangsúlyozzák, hogy a Hamász sem közvetlen, sem közvetett szerephez nem juthat a jövőben a gázai vezetésben.

Az amerikai tervezet alapján Izrael vállalja, hogy nem foglalja el a Gázai övezetet, és nem törekszik azt területéhez csatolni.

A gázai belső biztonság megteremtése érdekében az arab államokkal egyeztetésben megalakul egy átmeneti Nemzetközi Stabilizációs Erő, amely többi között palesztin biztonsági személyzet kiképzését is vállalná.

A Gázai övezet újjáépítésének keretében a térségben különleges gazdasági övezetet hoznának létre, kedvezményes vámokkal, miközben az ott élő lakosságot arra ösztönzik majd, hogy maradjon lakóhelyén és vegyen részt az újraépítést célzó munkában.

