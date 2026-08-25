Donald Trump kilátásba helyezte az Ontario-tó átnevezését
Az Egyesült Államok fontolgatja a Kanadával közösen birtokolt Ontario-tó átnevezését Amerika-tóvá – közölte Donald Trump amerikai elnök kedden.
Internetes közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az elnök arról írt, hogy ez a változtatás „komoly megfontolás” alatt áll, valamint megjegyezte, hogy egyébként sem számít jelentősebb üzleti együttműködésre Ontario tartománnyal a továbbiakban.
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel, NurPhoto via AFP
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