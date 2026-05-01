Az USA 25 százalékos vámot vet ki az EU-ból érkező járművekre

Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy 25 százalékra emeli az Európai Unióból érkező személy- és teherautókra kivetett vámokat, azzal az indokkal, hogy az EU nem tartotta be a tavaly kötött kereskedelmi megállapodás feltételeit.

„Mivel az Európai Unió nem tartja be a teljes mértékben elfogadott kereskedelmi megállapodásunkat, jövő héten megemelem az Európai Unióból az Egyesült Államokba behozott személy- és teherautókra kivetett vámokat” – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Trump (ezt a megállapodást már akkoriban is sokan betarthatatlannak nevezték).

Hozzátette azt is: „Teljes mértékben egyértelmű és elfogadott, hogy ha az Egyesült Államok gyáraiban gyártanak személy- és teherautókat, akkor NINCS VÁM.”

A lépés az amúgy is nehézségekkel küszködő német autóipar számára lehet a leginkább hátrányos.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA/Consolidated News Photos

