Eredményes volt Donald Trump és Hszi Csin-ping találkozója

A kiemelten fontos ásványkincsek kínai szállításáról és amerikai mezőgazdasági termékek nagy mennyiségű kínai vásárlásáról is megállapodott Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök Dél-Koreában tartott találkozóján – írja az MTI az amerikai elnök közösségi oldalán megjelent bejegyzésre hivatkozva.

Donald Trump „igazán nagyszerű találkozóként” jellemezte hivatalba lépése óta első személyes megbeszélését a kínai államfővel, amelyet Puszanban tartottak az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) tagországainak csúcstalálkozóját követően.

„Kína beleegyezett abba, hogy folytassa a ritkaföldfémek, kiemelten fontos ásványkincsek és magnetit szállítását nyitottan és szabadon” – írta az amerikai elnök. Ez lezárhatja a Kína által közelmúltban kilátásba helyezett exportkorlátozás miatt kialakult vitát, amelynek keretében Donald Trump elnök büntetővámok alkalmazását is kilátásba helyezte a közelmúltban.

Donald Trump beszámolt arról is, hogy a találkozón Hszi Csin-ping ígéretet tett arra, hogy Kína jelentős mennyiségű amerikai szóját, cirokot és egyéb mezőgazdasági terméket vásárol fel.

A találkozó témái között szerepelt a kábítószer-kereskedelem elleni közös fellépés. Az Egyesült Államokban évente tízezrek halálát okozó fentanil nagyrészt Kínából származik, ezért az amerikai kormányzat határozott fellépést vár el Kínától, és nyomásgyakorlásként az év elején büntetővámot vetett ki Kínára. A kis mennyiségben is halálos kábítószert Dél- és Közép-Amerika érintésével juttatják el a csempészek az Egyesült Államokba.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy Kína szándékát fejezte ki amerikai energiahordozók importjának megkezdésére, elsősorban Alaszkában kitermelt földgáz és kőolaj vásárlására.

Az üzleti megállapodás részleteinek kidolgozására és további tárgyalásokra Chris Wright energiaügyi és Doug Burgum belügyminiszter kapott megbízást – olvasható az amerikai elnök közleményében.

Donald Trump csaknem egyhetes, Malajziát, Japánt és Dél-Koreát érintő ázsiai útját lezárva helyi idő szerint csütörtökön délután érkezik vissza Washingtonba, a Fehér Házba.

Forrás: MTI

Nyitókép: HVG