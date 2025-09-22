Kedden találkozik Trump és Zelenszkij New Yorkban
Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember 23-án találkozik New Yorkban, az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszaka alkalmából – tájékoztat a Szuszpilne Novini hírportál.
A találkozó tényét Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője erősítette meg sajtótájékoztató keretében. Elmondása szerint Donald Trump egyúttal fontos beszédet fog tartani a közgyűlés előtt.
Az amerikai elnök programja kapcsán hozzátette:
„Kétoldalú találkozókat is tart az ENSZ főtitkárával, valamint Ukrajna, Argentína és az Európai Unió vezetőivel.”
Korábban ismertté vált, hogy az ENSZ-közgyűlés alkalmából Volodimir Zelenszkij is számos találkozót tervez. A Fehér Ház vezetőjével többek közt a biztonsági garanciák kérdését tervezi megvitatni.
A magas szintű általános vita keretében csúcstalálkozót tartanak az Oroszország által elrabolt ukrán gyermekek visszaküldéséről is.
Forrás: suspilne.media
Nyitókép: Mandel NGAN/AFP