Rekordmennyiségű drogot foglaltak le Szerbiában

Rekordmennyiségű, öt tonna marihuánát foglaltak le a közép-szerbiai Krusevac melleti Konjuhban – jelentette be Ivica Dacic szerb belügyminiszter.

A tárcavezető közölte, ez a legnagyobb kábítószerfogás eddig Szerbiában. A lefoglalt drog értéke hét és tízmillió euró (2,67-3,82 milliárd forint) közé tehető.

A marihuánát egy családi ház melléképületében találták meg, ahol illegális fegyverek és lőszerek, valamint jelentős mennyiségű készpénz is volt.

Ivica Dacic hozzátette: három gyanúsítottat állítottak elő, a házban lakó apát és fiát, valamint egy harmadik férfit, aki szintén a bűnbanda tagja volt.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)