Rekordmennyiségű drogot foglaltak le Szerbiában
Rekordmennyiségű, öt tonna marihuánát foglaltak le a közép-szerbiai Krusevac melleti Konjuhban – jelentette be Ivica Dacic szerb belügyminiszter.
A tárcavezető közölte, ez a legnagyobb kábítószerfogás eddig Szerbiában. A lefoglalt drog értéke hét és tízmillió euró (2,67-3,82 milliárd forint) közé tehető.
A marihuánát egy családi ház melléképületében találták meg, ahol illegális fegyverek és lőszerek, valamint jelentős mennyiségű készpénz is volt.
Ivica Dacic hozzátette: három gyanúsítottat állítottak elő, a házban lakó apát és fiát, valamint egy harmadik férfit, aki szintén a bűnbanda tagja volt.
Forrás: MTI
(Nyitókép: illusztráció)