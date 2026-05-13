Kamikaze drónokat kezdett gyártani a Rheinmetall német védelmi konszern – jelentette be Armin Papperger vezérigazgató a vállalat online formában tartott éves nagygyűlésén kedden.

A gyártás most kezdődik meg a vállalat neussi üzemében – mondta el Papperger.

A Rheinmetall szóvivője mindeközben azt mondta: az eszköz gyártása már megkezdődött a braunschweigi üzemben, ezt fogják kiterjeszteni a neussi létesítményre is, ahol a vállalat korábban autóalkatrészeket állított elő, de a jövőben katonai eszközök gyártására fogják használni.

A vállalat néhány hónap alatt fejlesztette ki az FV-014-es típusú drónmodellt, amely 100 kilométeres hatótávolságú, egyszer használatos kamikaze drón.

Akár 70 percig is képes a levegőben maradni, mielőtt a kijelölt célpontba belecsapódna. A gyártás teljes mértékben az Európai Unióban történik: magát a drónt Németországban, a hozzá tartozó robbanófejet pedig Olaszországban állítják elő.

A német hadsereg nemrég 300 millió euró értékben rendelt a kamikaze drónokból, a Rheinmetall jövőre ütemezi az első szállítmányt.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: a Rheinmetall német technológiai konszern székháza Düsseldorfban 2014. augusztus 4-én (Fotó: MTI/EPA/Matthias Balk)