Német védelmi miniszter: Az USA-nak szüksége van Európára

Az európai országoknak magabiztosan kell viselkedniük az amerikai kormánnyal szemben – jelentette ki szombaton a német védelmi miniszter, hozzátéve, hogy „az Egyesült Államoknak szüksége van Európára”.

„Hiba lenne, ha úgy bámulnánk a Fehér Házra, ahogy egy nyúl a kígyóra, mert akkor nem arra összpontosítanánk, amire a leginkább szükség van: nagyobb szuverenitásra és függetlenségre” – húzta alá Boris Pistorius az RND médiacsoportnak adott interjújában.

Mint mondta, nem szabad engedni a megfélemlítésnek, „mert akik félnek, azok rossz döntéseket hoznak”.

Úgy vélte továbbá, az Egyesült Államoknak – mind gazdasági, mind stratégiai szempontból – legalább annyira szüksége van Európára, mint Európának rá.

„Képzeljék el, ha Európa orosz érdekszférává változna, ha Vlagyimir Putyin (orosz elnök) sikeresen kikergetné az amerikaiakat innen vagy elintézné, hogy kivonuljanak; akkor az Egyesült Államok Oroszország és Kína közé szorulna, ez pedig biztosan nem amerikai érdek”

– szögezte le a tárcavezető.

A Nyugat-Németországban lévő Ramstein bázissal kapcsolatban Pistorius hangsúlyozta, a támaszpont az amerikai légierő legfontosabb külföldi támaszpontja és több szempontból kulcsfontosságú a szerepe, például a közel-keleti műveletek esetében.

„Az Egyesült Államoknak is érdeke a szoros partnerségünk” – tette hozzá.

A NATO-val összefüggésben leszögezte, semmiféle jel nem mutat arra, hogy az Egyesült Államok el akarná hagyni a szervezetet.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys