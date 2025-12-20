Amerikai légicsapás Szíriában az Iszlám Állam létesítményei ellen
Az Egyesült Államok hadereje több tucat, az Iszlám Állam terrorszervezethez tartozó célpont ellen hajtott végre csapásokat Szíriában – közölte washingtoni idő szerint pénteken este Pete Hegseth hadügyminiszter.
A miniszter a közösségi médiában megjelent közleményében hangsúlyozta, hogy a „Sólyomszem Művelet” az Iszlám Állam harcosainak, infrastruktúrájának és fegyvereinek megsemmisítése érdekében indult közvetlen válaszként az iszlamista terrorszervezet december 13-án amerikaiak életét követelő támadására. Annak a támadásnak két katona és egy civil tolmács esett áldozatául Palmyra térségében.
A katonai akció során az amerikai erők mintegy 100 precíziós eszközzel vettek célba 70, az Iszlám Államhoz köthető célpontot a Szíria középső részén fekvő Palmyra körzetében.
Donald Trump elnök az elmúlt napokban többször hangoztatta, hogy az Egyesült Államok kemény választ ad majd az amerikai állampolgárok halálára.
