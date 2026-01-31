Pénzügyi összeomlás fenyegeti az ENSZ-t

Az ENSZ főtitkára szerint súlyos pénzügyi válság közeleg a szervezetnél: a tagállami hozzájárulások elmaradása és a költségvetési korlátok miatt akár már nyárra kifogyhatnak a források, ami a programok végrehajtását is veszélybe sodorhatja.

António Guterres levélben figyelmeztette a tagállamok képviselőit arra, hogy a szervezetet „közelgő pénzügyi összeomlás” fenyegeti a befizetések elmaradása és a költségvetési megszorítások miatt.

A főtitkár szerint a válság egyre mélyül, és a jelenlegi helyzet már az ENSZ programjainak végrehajtását is veszélyezteti.

A tájékoztatás szerint a szervezet akár már júliusra kifogyhat a készpénzből.

A főtitkár hangsúlyozta: a tagállamoknak teljes összegben és időben kellene befizetniük hozzájárulásaikat, ellenkező esetben a pénzügyi szabályok felülvizsgálatára lehet szükség.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a legnagyobb befizető, az Egyesült Államok jelentősen csökkentette az ENSZ rendes és békefenntartó költségvetésébe irányuló átutalásait. Továbbá az Egyesült Államok 260 millió dolláros tartozás kiegyenlítése nélkül leállította befizetéseit az Egészségügyi Világszervezet felé.

Mindezek mellett egy évvel korábban Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából való kilépésről is.

Forrás: hirado.hu