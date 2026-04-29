Zelenszkij: tovább növelik az ukrán drónok hatótávolságát

Az ukrán drónok hatótávolságának további növeléséről számolt be Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke szerdán a Telegramon.

Az ukrán fegyverek képesek több mint 1500 kilométeres távolságban lévő célpontokat is eltalálni, és Ukrajna tovább növeli hatótávolságukat – közölte a politikus.

Jevhenij Hmara vezérőrnagy, az Ukrán Biztonsági Szolgálat főnöke jelentést tett a „nagy hatótávolságú szankcióinkról”. Ez az ukrán fegyverek alkalmazásának új szakasza Oroszország háborús potenciáljának korlátozására. Az eltalált célpontok légvonalbeli távolság már meghaladja az 1500 kilométert, de azt még tovább növeljük. Az ilyen ukrán támadások teljesen jogos válaszok az orosz terrorra – írta bejegyzésében az államfő.

Forrás: MTI