Elfogták az Andrij Portnov elleni merénylet feltételezett elkövetőjét

Elfogták Németországban Andrij Portnov, az ukrán elnöki hivatal volt helyettes vezetője elleni, tavalyi madridi merénylet feltételezett elkövetőjét – számolt be a műveletről a spanyol sajtó csütörtökön.

A 45 éves, ukrán állampolgárságú férfi letartóztatását Heinsbergben hajtották végre a német és a spanyol hatóságok közösen. A madridi rendőrség gyilkossági nyomozói a helyszínre utaztak, hogy részt vegyenek a német különleges műveleti csoport akciójában.

A gyanúsított személyazonossága egy ideje ismert volt a hatóságok előtt, ellene európai elfogató parancs volt érvényben.

A folyamatban lévő nyomozást az illetékes madridi bíróság titkosította, azonban a rendőrség korábban azt közölte, hogy három embert keresnek: a merénylőt és két társát, akik segítették a halálos támadás elkövetésében és a szökésben.

Az 52 éves Andrij Portnovot tavaly májusban lőtték le a spanyol főváros agglomerációjához tartozó Pozuelo de Alarcónban található American School Madrid magániskola parkolójában, amikor épp készült visszaülni autójába, miután elkísérte gyerekeit az épülethez. Az áldozatra kilenc lövést adott le gyilkosa.

Portnov 2011-2014 között Viktor Janukovics elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője volt, előtte öt évig Julija Timosenko egykori miniszterelnök csapatának vezető jogászaként dolgozott.

2014-ben távozott az országból, az ukrán hatóságok pedig vizsgálatot indítottak ellene hazaárulás gyanújával, még ugyanabban az évben a főügyészség nemzetközi körözést adott ki a Majdan-tüntetők lövetésében játszott szerepéért. Portnovnak később peres úton sikerült elérnie, hogy megszüntessék ellene az eljárásokat és visszavonják a körözést.

Potronovot az Európai Unió feketelistára helyezte állami pénzeszközökkel való visszaélés, valamint az emberi jogok megsértése miatt Ukrajnában, és ugyan felmentették, de az ukrán titkosszolgálat vizsgálatot indított ellene Oroszországhoz való kötődése miatt.

Forrás: MTI

