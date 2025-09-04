Elhunyt Giorgio Armani

Az olasz divattervező, Giorgio Armani csütörtökön, 91 éves korában elhunyt – közölte a Giorgio Armani S.p. A cég. Armani minden idők egyik legsikeresebb olasz divattervezőjeként volt ismert.

A 91 éves korában elhunyt Armani a modern olasz stílus és elegancia szinonimája volt. Ötvözte a divattervező tehetségét az üzletember éles eszével, és egy olyan céget vezetett, amelynek éves forgalma meghaladta a 2,3 milliárd eurót (2,7 milliárd dollárt) – írja a Reuters.

A híres divattervező egy ideje betegeskedett, kénytelen volt lemondani csoportjának a júniusi, milánói férfi divathétre tervezett bemutatóit.

Karrierje során először fordult elő, hogy kihagyott egy kifutós eseményt.

Még a modellek hajára is ügyelt

A „Re Giorgio” – Giorgio király – néven ismert divattervező arról volt híres, hogy minden apró részletet felügyelt kollekciójában és üzleti tevékenységében, a reklámoktól kezdve a modellek hajának megigazításáig, mielőtt azok a kifutóra léptek.

Stílusát letisztult, testreszabott formavilág jellemezte. Armani nevű vállalatát 1975-ben hozta létre, 2001-re a világ legsikeresebb olasz származású designerének tartották.

A cég közlése szerint szombaton és vasárnap Milánóban ravatalt állítanak fel, majd egy még meg nem határozott időpontban zártkörű temetést tartanak.

Forrás: hirado.hu