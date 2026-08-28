Elhunyt Harald, Norvégia királya

A norvég királyi család közleménye szerint péntek reggel hunyt el az oslói Rikshospitalet Egyetemi Kórházban.

V. Harald norvég király Európa legidősebb uralkodója volt, 35 évig ült a norvég trónon. Királyként egyben Norvégia államfője is volt. Augusztus 17-én került kórházba, a hírek arról szóltak, hogy nagyon legyengült egy bakteriális fertőzés következtében. Több száz ember ment Oslo belvárosába, virágokat vittek a palota elé, imádkoztak a királyért.

Harald 1937-ben az Olso melletti Skaugum birtokon született, Olaf koronaherceg ( későbbi V. Olaf király) és Bernadotte Márta svéd és norvég királyi hercegnő egyetlen fiaként.

Gyermekéveit Norvégiában töltötte, de a második világháború kitörésekor, amikor a náci csapatok megszállták az országot, anyjával és nővéreivel először a szomszédos Svédországba, majd az Egyesült Államokba menekült. Csak a háború után tért vissza hazájába.

Középiskolába egy állami iskolába járt, majd a tanulmányait Norvég Gyakorló Lovastiszti Iskolában folytatta. Amikor apját királlyá koronázták, Harald koronaherceggé lépett elő. A kötelező katonai iskola után Oxfordban tanult társadalomtudományokat, történelmet és közgazdaságtant.

Harald koronahercegként aktívan sportolt, vitorlásversenyzőként három olimpián indult: 1964-ben 8., 1968-ban 11., majd 1972-ben 10. helyen végzett.

1991- január 17-én lett Norvégia királya egyben a Norvég Egyház feje és a Norvég Hadsereg főparancsnoka.

Forrás: euronews.com

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