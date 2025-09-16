89 éves korában elhunyt Robert Redford, Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező és filmproducer, a Sundance Filmfesztivál alapítója – számolt be a halálhírről a The New York Times.

Azt írták, a sármőrből lett Oscar-díjas rendező, akinek sikerfilmjei – mint fogalmaztak – „gyakran segítettek Amerikának megérteni önmagát”, és aki a képernyőn kívül környezetvédelmi okokért evangelizált, támogatta az úgynevezett Sundance-központú független filmes mozgalmat is,

kedden kora reggel halt meg utahi otthonában.

A beszámoló szerint Robert Redford halálát Cindi Berger, a Rogers & Cowan PMK reklámcég vezérigazgatója jelentette be, aki azt mondta, hogy a művész Utah állambeli otthonában kedden álmában hunyt el, de a halál konkrét okát nem közölték.

A The New York Times Robert Redford életútját és munkásságát méltatva egyebek között azt írta:

színészként legnagyobb filmjei közé tartozott az 1969-es western, a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, amelyben partnere Paul Newman volt, illetve Dustin Hoffman oldalán az 1976-os Az elnök emberei, amely Richard M. Nixon elnök újságírók általi üldözéséről szól a Watergate-botrány időszakában.

Robert Redford az 1975-ös A keselyű három napja című filmben egy CIA-kódfejtőt játszott, míg az 1973-as A nagy balhé című film, amely a gazdasági világválság korszakáról szólt, hozta Redfordnak első és egyetlen Oscar-jelölését színészként, maga a film pedig elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat az 1974-es gálán.

Az MTI a beszámolójában egyebek között azt írta: Robert Redford játszott Sydney Pollack romantikus Ilyenek voltunk című filmjében (Barbra Streisanddal), A nagy Gatsby című Fitzgerald-regény filmes adaptációjában is.

A kamera másik oldalán 1980-ban próbálta ki magát, az egy hétköznapi család széthullásának drámáját bemutató Átlagemberekért rögtön rendezői Oscart kapott.

1980-ban a független filmesek támogatása érdekében hozta létre a utahi Sundance Filmintézetet, amelynek évente megrendezett fesztiválja ma már a világ egyik legjelentősebb filmmustrája (a filmfesztivál nevét egyik leghíresebb szerepéből kölcsönözte).

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Robert Redford (1936–2025). Forrás: MTI/EPA/Warren Toda