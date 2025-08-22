Elhunyt egy ukrán kisfiú Olaszországban

Gyalogátkelőhelyen gázoltak el egy hatéves ukrán kisfiút szerda délelőtt a Velence melletti Santa Maria di Sala városában. A gyermek pénteken a kórházban elhunyt – számolt be róla az Ansa hírügynökség kórházi forrásokra hivatkozva.

A kisfiú és édesanyja menekültként érkezett Olaszországba, ahol háborús védelmi státusszal rendelkeztek.

Az Ukrinform információi szerint több mint 4,3 millió ukrán állampolgárnak van ideiglenes védelmi státusza az EU országaiban. Ők mindannyian a teljes körű háború kitörése miatt hagyták el Ukrajnát. Olaszországban mintegy 164 ezer menekült tartózkodik.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció. Forrás: depositphotos