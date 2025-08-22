Elhunyt egy ukrán kisfiú Olaszországban
Gyalogátkelőhelyen gázoltak el egy hatéves ukrán kisfiút szerda délelőtt a Velence melletti Santa Maria di Sala városában. A gyermek pénteken a kórházban elhunyt – számolt be róla az Ansa hírügynökség kórházi forrásokra hivatkozva.
A kisfiú és édesanyja menekültként érkezett Olaszországba, ahol háborús védelmi státusszal rendelkeztek.
Az Ukrinform információi szerint több mint 4,3 millió ukrán állampolgárnak van ideiglenes védelmi státusza az EU országaiban. Ők mindannyian a teljes körű háború kitörése miatt hagyták el Ukrajnát. Olaszországban mintegy 164 ezer menekült tartózkodik.
