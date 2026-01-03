Trump: sikeres amerikai támadásban elfogták a venezuelai elnököt

Az Amerikai Egyesült Államok sikeresen végrehajtott egy nagyszabású támadást Venezuela és vezetője, Nicolás Maduro elnök ellen, akit feleségével együtt elfogtak és repülővel elszállítottak az országból – írta a Truth Social internetes közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök szombaton.

A bejegyzés szerint a műveletet az amerikai rendfenntartó szervekkel együttműködésben hajtották végre.

Az elnök azt is írta, hogy a történtekről szombaton sajtótájékoztatót tart floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Caracas, 2025. szeptember 15. Nicolás Maduro venezuelai elnök caracasi sajtóértekezlete 2025. szeptember 15-én. Az előző hetekben az Egyesült Államok hadihajókat küldött a Karib-tenger déli részére, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy le akar csapni a térségből országába kábítószert szállító bűnszervezetekre. MTI/EPA/EFE/Miguel Gutiérrez)