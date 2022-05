Elszabadultak az energiaárak Európában

Az egekbe szöktek az energiaárak Európában. Svédországban a 95-ös benzin literenkénti ára már több mint 700 forintba kerül, Görögországban pedig éves összevetésben 120 százalékkal lett drágább a villamos energia, a gáz ára pedig csaknem 90 százalékkal nőtt. Drasztikusan megugrottak az élelmiszerárak is, a görög kormány emiatt úgy döntött, hogy Magyarországhoz hasonlóan rezsicsökkentésbe kezd – adta hírül az M1 Híradója.

Santorinin, az egyik legnépszerűbb görög nyaraló-szigeten már minden készen áll a nyári turistaszezonra. A vendéglátók azonban aggódnak is, mivel a háború miatt nemcsak az ukrán, hanem az orosz turisták is elmardhatnak, és azok is, akiket a drágulások akadályoznak meg az utazásban.

Görögországban is elszabadultak az árak. A földgázé emelkedett a legjelentősebben, több mint 120 százalékkal, de 88 százalékkal drágult a villamosenergia, 65 százalékkal a fűtőolaj és 30 százalékkal az üzemanyag ára, de gyakorlatilag minden drágult.

A balkáni országban egyre nagyobb az elégedetlenség, egymást követik a magas árak és az infláció miatti demonstrációk.

A kormány ezért úgy döntött, nem vár senkire, és Magyarországhoz hasonlóan rezsicsökkentésbe kezd.

„Az Európai Unió egyelőre nem lép, ezért Görögország nem vár tovább, mert azokon a terheken, amit most a lakosságnak és a vállalkozásoknak kell elviselnie, azonnal könnyíteni kell” – közölte Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök.

A görög kormány árstopot vezet be az elektromos áramra, hogy így csökkentse az elszállt rezsiköltségeket, illetve minden fogyasztó visszakapja a december és május között befizetett áramszámlájának 60 százalékát. Az alacsony keresetűek további pénzvisszatérítésre jogosultak, de legfeljebb 230 ezer forintnak megfelelő eurót igényelhetnek. A görög kormány ezen felül 90 százalékos adót vet ki az áramszolgáltatók azon nyereségre, amelyet az áremelkedések termeltek.

Elszabadultak az árak Dániában is. Az infláció áprilisban közel négy évtizedes csúcsot ért el. Az Oroszországgal szemben elrendelt nyugati gazdasági szankciók miatt szinte naponta emelkedik a gáz és az áram ára. Az emberek már a zsebükön is érzik a drágulást, az alapvető élelmiszerekért, így például a tejért és a húsért csaknem 20 százalékkal többet kell fizetni, mint egy évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban.

hirado.hu