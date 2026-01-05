Eltűnt egy kárpátaljai férfi Szlovákiában

Nyoma veszett egy kárpátaljai férfinak Szlovákiában – számolt be róla a mukachevo.net internetes hírportál a helyi rendőrségre hivatkozva.

Mihajlo Hilát utoljára 2025. december 26-án 12 óra körül látták a pozsonyi főpályaudvaron, ahol egy Magyarországra tartó vonatra várt.

A pozsonyi rendőrség tájékoztatása szerint a 46 éves férfi állandó lakóhellyel rendelkezik Magyarországon.

A kárpátaljai férfi fotóját a rendőrség tette közzé a közösségi médiában, arra kérve a nyilvánosságot, hogy segítsenek az eltűnt hollétének megállapításában.

Amennyiben bárkinek van információja a férfi hollétéről, hívja a 158-as telefonszámot, vagy keressen fel személyesen egy közeli rendőrőrsöt.

Kárpátalja.ma