Emelték a terrorellenes készültség szintjét Nagy-Britanniában

Az eddigi jelentősről súlyosra – az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára – emelték csütörtökön a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

A hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (JTAC) döntése a hivatalos meghatározás szerint azt jelenti, hogy nagyon valószínű egy terrortámadás végrehajtása Nagy-Britanniában a következő hat hónapban.

A fenyegetettségi szint emelésének közvetlen előzménye a főleg zsidók lakta észak-londoni Golders Green negyedben előző nap elkövetett késeléses támadás, amelyben ketten megsérültek.

A brit belügyi tárca szerint azonban a döntésnek nem ez a kizárólagos oka, az iszlamista és a szélsőjobboldali csoportok részéről megnyilvánuló terrorfenyegetettség ugyanis egy ideje általánosságban is növekszik Nagy-Britanniában.

hirado.hu