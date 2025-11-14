ENSZ: Egyre nagyobb kihívás a tartós éhezés felszámolása az éhezési válsággócokban

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és az ENSZ Világélelmezési Programja (WFP) közös jelentésében az éhezés súlyosbodására figyelmeztetnek 16 élelmezési válsággócban, ami azzal fenyeget, hogy további milliókat sodródhatnak éhínségbe vagy annak küszöbére.

A leginkább veszélyeztetett területeken gyorsan fogy az idő az éhezés szélesebb körű terjedésének megállítására. A konfliktusok, a gazdasági sokkok, a szélsőséges időjárás és a kritikus finanszírozási hiányok súlyosbítják a szörnyű körülményeket. Azonban bár egyre sürgetőbb lenne a nagymértékű életmentő segítségnyújtás, a támogatás vészesen korlátozott.

A legfrissebb, az élelmezési válsággócokról szóló jelentés alapján – amely a 2025 novemberétől 2026 májusáig terjedő időszakot öleli fel – a 16 azonosított gócpont közül 14-ben a konfliktusok és az erőszak az éhség elsődleges mozgatórugói.

A jelentés hat, erősen aggodalomra okot adó országot és területet említ – Haitit, Malit, Palesztinát, Dél-Szudánt, Szudánt és Jement –, ahol a lakosságot közvetlenül fenyegeti a katasztrofális éhínség veszélye (IPC/CH skála 5. fázis).

További hat országot – Afganisztánt, a Kongói Demokratikus Köztársaságot, Mianmart, Nigériát, Szomáliát és Szíriát – a „különösen aggasztó” kategóriába sorolták.

A másik négy éhínséggóc Burkina Faso, Csád, Kenya és a rohingya menekültek helyzete Bangladesben.

A finanszírozási hiányok és a segélyek csökkenése

Annak ellenére, hogy ezek az élelmezési válsággócokok egyre közelebb kerülnek a katasztrofális állapothoz, vagy akár az éhínséghez, a humanitárius finanszírozás aggasztóan kevés. 2025 októberének végéig a leginkább veszélyeztetett emberek megsegítésére szükséges 29 milliárd dollárból mindössze 10,5 milliárd dollár lett biztosítva.

A súlyos hiányok megbénítják a vészhelyzeti reagálást, jelentősen csökkentik az adagokat, és nehezítik a legkiszolgáltatottabb csoportok élelmiszerhez való hozzáférését, miközben a menekülteknek nyújtott élelmiszersegélyezés a mélyponton van.

A FAO és a WFP kiemelik, hogy az éhínség szinte mindig előrejelezhető és megelőzhető. Együttesen felszólítják a nemzetközi közösséget a sürgős lépésekre az éhínség megelőzésére, és a hosszú távú élelmezésbiztonságba és ellenálló képességbe történő beruházások növelésére.

További részletek itt olvashatók.