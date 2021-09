Elkezdődött a 76. ENSZ-közgyűlés New Yorkban, ami már az első napján nem várt fordulatokat vett. Az Afganisztánt uralmuk alatt tartó tálibok ugyanis levélben azt kérték a világszervezet vezetőitől: engedjék meg, hogy ők is részt vehessenek a fórumon. A kérést valószínűleg elutasítják. A kínai elnök pedig élesen odaszólt az Egyesült Államoknak: Hszi Csin-ping szerint az amerikaiak elhibázták az afganisztáni beavatkozást – hangzott el az M1 Híradójában.

Több helyen is tüntettek az ENSZ közgyűlésének kezdetén New York-ban. A demonstrálók azonban meg sem közelíthették a világszervezet székházát, a város felé tornyosuló üvegpalotát ugyanis minden eddiginél nagyobb erőkkel biztosítják a hatóságok.

Testőrei gyűrűjében érkezett az épületbe Joe Biden amerikai elnök. A mostani az első alkalom a koronavírus-járvány kitörése óta, vagyis mintegy két éve, hogy a világ vezető politikusai személyesen keresik fel az egyik legmagasabb szintű diplomáciai fórumot. A nyitóülésen az Egyesült Államok elnöke kijelentette: a sorozatos, elhibázott háborús lépéseket követően a diplomácia egy új korszakára van szükség.

„Most, hogy lezártuk az afganisztáni háborút, lezárjuk a kérlelhetetlen háborúskodás korszakát és a kérlelhetetlen diplomácia korszakába lépünk. A fejlesztési támogatások által az emberek megsegítésének új módjait aknázzuk ki világszerte” – fogalmazott Joe Biden.

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár a szervezet előtt álló legfontosabb kihívásokról beszélt. Kijelentette: bár a legutóbbi klímacsúcson a világ vezető hatalmai egy sor ígéretet tettek az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatban, azokból szinte semmi nem valósult meg. A világ leggazdagabb üzletembereit is kritikával illette: míg ők a világűrben utazgatnak, addig emberek milliói éheznek. Figyelmeztetett továbbá: a leggazdagabb országokban már szinte mindenki be van oltva a koronavírus ellen, míg az afrikaiaknak mindössze 10 százaléka.

Rendhagyó módon az egyik leghíresebb koreai popzenekar is felszólalt a közgyűlésen: a BTS nevű formáció ugyanis a koreai kultúra és a fiatal generáció nagyköveteként járja a világot. A legnagyobb videomegosztón 58 millió feliratkozóval büszkélkedő zenekar tagjai a globális egyenlőtlenség ellen szólaltak fel. Őket maga a dél-koreai elnök követte, aki felkérte Észak-Koreát, az Egyesült Államokat és Kínát: üljenek össze és hivatalosan is kiáltsák ki a Koreai háború végét annak reményében, hogy ezzel véget vetnek a fegyverkezési versenynek és a határvillongásoknak.

Hszi Csin-ping kínai elnök videoüzenetben szólalt fel. Éles kritikával illette az Egyesült Államok afganisztáni szerepvállalását, amely szerinte nem hozott mást az afgán nép számára, csak szenvedést.

Maguk a tálibok is fel szeretnének szólalni a közgyűlésen – jelentette be az iszlamista szervezet szóvivője Katarban. Hivatalosan is felkérték az Egyesült Nemzetek Szervezetét hogy engedélyezzék: valamelyik magasrangú vezetőjük felszólalhasson a kilenc napig tartó fórumon. Általános egyetértés szerint azonban a kérést el fogják utasítani. A tálib felsővezetés tagjai között ugyanis nemzetközi körözés alatt álló terroristák is vannak, a nemzetközi közösség pedig nem ismeri el afganisztáni uralmukat.

