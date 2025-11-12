Tömegverekedés az ENSZ klímacsúcsán Brazíliában

Több tucat tüntető rohanta meg a hétfőn kezdődött ENSZ-klímacsúcs, a COP30 helyszínét Brazíliában kedden. Az összecsapásokról videó is készült – írja a hirado.hu a Sky News beszámolójára hivatkozva.

Már a COP30 kezdete előtt is vitákat váltott ki, hogy az Amazonas esőerdejének határán rendezik meg az eseményt, és hogy az érkező delegációk miatt egy új utat is építettek, amelyhez nem kevés fát kellett kivágni az esőerdőből. A november 10. és 21. közt megrendezett konferenciára több tucat őslakos vezető érkezett a héten hajóval, hogy részt vegyen a tárgyalásokon, és nagyobb beleszólást követeljen az erdőgazdálkodásba.

Ez vezetett ahhoz is, hogy kedden több tucat tüntető tört be a klímacsúcs helyszínére, és összecsaptak a bejáratnál álló biztonsági őrökkel.

A dühös tömeg azt követelte, hogy engedjék be őket abba a komplexumba, ahol a világ országainak sokezer küldöttje vesz részt az idei ENSZ-konferencián. Az összecsapásokról több videó is készült.

On the night of Tuesday, the 11th day of #COP30 — hundreds of Indigenous people rose in defiance, taking over the Blue Zone where world leaders negotiate. Their message is clear: no more empty promises — our lands, our rights, our future are not for negotiation! ✊🏾… pic.twitter.com/X42rAQK7AK — Mr. Climate (@OlumideIDOWU) November 11, 2025

A demonstrálók közül néhányan földjogokat követelő szlogenekkel ellátott zászlókat lengettek, mások pedig „a földünk nem eladó” feliratú táblákat tartottak a magasba.

A brazíliai Tapajos folyó alsó szakaszánál található Tupinamba közösség egyik őslakos vezetője pedig azt mondta a Reuters-nek, hogy felháborodtak az Amazonas esőerdőben folyó fejlesztések miatt.

A biztonsági őrök végül visszaszorították a tüntetőket, és asztalokkal barikádozták el a bejáratot. A Reuters-nek nyilatkozó egyik szemtanú látta, hogy egy biztonsági őrt tolószékben szállítottak el, miközben a hasát fogta.

Egy másik őr, akinek friss vágás volt a szeme felett, a hírügynökségnek elmondta, hogy a tömegből egy nehéz dobverővel fejbe ütötték. A biztonságiak több botot is elkoboztak a demonstrálóktól.

A tüntetők röviddel az összecsapás után szétszéledtek. Az ENSZ szóvivője szerint két biztonsági őr megsérült a összecsapásokban. A biztonsági őrök később engedélyezték a küldötteknek, hogy elhagyják a helyszínt, miután korábban arra kérték őket, hogy vonuljanak vissza az épületbe, amíg a területet kiürítik.

De a videófelvételek tanúsága szerint az agresszív tüntetők mellett voltak az eseményen olyan békésebb demonstrálók is, akik állatjelmezbe öltözve kúsztak-másztak a földön, hogy felhívják a figyelmet napjaink problémáira.

A brazil elnök szerint újabb vereséget kell mérni azokra, akik tagadják a klímaváltozás tényét

Újabb vereséget kell mérni azokra, akik tagadják a klímaváltozás tényét – jelentette ki a brazil elnök az ENSZ idei éghajlatváltozási konferenciáját (COP30) megnyitó beszédében, még hétfőn a brazíliai Belémben.

„Ha most a háborút vívó férfiak itt volnának, akkor rájönnének, hogy a globális felmelegedés elleni küzdelembe való befektetés sokkal olcsóbb” – tette hozzá Luiz Inácio Lula da Silva.

A klímakonferencián több mint 190 ország mintegy 50 ezer küldötte fog vitatkozni arról, hogy miként lehet enyhíteni a klímaválságot és annak pusztító hatásait, a gyakoribb és súlyosabb aszályokat, viharokat, erdőtüzeket és áradásokat.

A tanácskozáson részt vevő szegényebb országok várhatóan újabb kéréseket terjesztenek elő arról, hogy nagyobb anyagi forrásokra lenne szükségük az egyre nehezebb éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodáshoz. A találkozón várhatóan többen is arra szólítják majd fel a részt vevő országok kormányait, hogy fokozzák klímavédelmi erőfeszítéseiket, mivel a korábbi kötelezettségvállalásokkal ellentétben az országoknak csak körülbelül egyharmada nyújtotta be időben a konferenciára a 2035-ig terjedő időszakra vonatkozó cselekvési tervét.

A rendező ország, Brazília egy új, a trópusi esőerdők védelmére létrehozott több milliárd dolláros alapot fog bemutatni a konferencián, amely jutalmazza azokat az országokat, amelyek megóvják trópusi őserdeiket, miközben minden elpusztított hektárért súlyos pénzbüntetéseket szabnak ki rájuk, és az ezekből származó bevétel az alapba kerül.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: news.sky.com